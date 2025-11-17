Украинцы могут бесплатно сдать тесты на ВИЧ и гепатиты в мобильных амбулаториях

Фото: МОЗ

Украина присоединяется к Европейской неделе тестирования, во время которого украинцы смогут бесплатно проверить свое здоровье в мобильных амбулаториях

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, передает RegioNews.

С 17 по 24 ноября в специально оборудованных автомобилях можно сдать тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С и сифилис быстро, конфиденциально и бесплатно.

С начала года уже 67040 украинцев воспользовались этой возможностью. Каждый пятый посетитель никогда не проходил тестирование на ВИЧ, гепатиты и инфекции, передающиеся половым путем (ИППП).

"Мобильные амбулатории – это возможность проверить свое здоровье для людей в отдаленных общинах, которым трудно добраться до амбулаторий, расположенных за десятки километров", – отмечает заведующая отделом управления и противодействия ВИЧ-инфекции Лариса Гетьман.

Актуальные графики работы и маршруты выездов публикуются на официальных сайтах и страницах соцсетей областных центров контроля и профилактики заболеваний.

Статистика в Украине

ВИЧ: с начала года зафиксировано 6106 случаев ВИЧ, 2073 случая СПИДа и 675 смертей, связанных со СПИДом.

Вирусные гепатиты: в течение 2024 зарегистрировано 8 031 случай вирусного гепатита С и 2 364 случая вирусного гепатита В.

Напомним, Украина получила от Люксембурга лекарство от гепатита С для детей. Препараты передали в медицинские учреждения, где дети находятся под наблюдением врачей и в ближайшее время приступят к лечению.