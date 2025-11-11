На фронте вспыхнула смертельная болезнь: какая причина

В украинских прифронтовых районах снова появились случаи газовой гангрены — тяжелой инфекции, считавшейся почти полностью искорененной в Европе.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на украинских медиков, передает RegioNews.

Причиной вспышки стала затяжная окопная война, задержка эвакуации раненых и антисанитарные условия на передовой. Из-за активного использования россией дронов эвакуация часто задерживается на многие часы или даже дни — это создает идеальные условия для развития опасных инфекций.

"Мы видим осложнения после травм, которых не видел ни один живой медик. Таких задержек с эвакуацией не было, возможно со времен Второй мировой", — рассказал волонтер-медик из Запорожской области Алекс.

Газовая гангрена производится бактериями Clostridium, которые размножаются без доступа кислорода. Болезнь вызывает сильную боль, отек и почернение тканей, под кожей образуются газы. Без немедленного хирургического вмешательства смертность достигает 100%.

Основным методом лечения является очищение раны или ампутация, а также введение мощных антибиотиков и терапия кислородом в барокамере.

Медики отмечают: избежать болезни можно только при быстрой эвакуации раненых и тщательной обработки ран. Любое промедление может стоить жизни.

"Война возвращает забытые инфекции прошлых веков. Без подобающих условий и лекарств таких случаев будет больше", — предупреждают специалисты.