18:44  11 ноября
Умер известный украинский политик
17:59  11 ноября
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
15:39  11 ноября
В Украине резко подорожали популярные продукты
UA | RU
UA | RU
11 ноября 2025, 19:46

На фронте вспыхнула смертельная болезнь: какая причина

11 ноября 2025, 19:46
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В украинских прифронтовых районах снова появились случаи газовой гангрены — тяжелой инфекции, считавшейся почти полностью искорененной в Европе.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на украинских медиков, передает RegioNews.

Причиной вспышки стала затяжная окопная война, задержка эвакуации раненых и антисанитарные условия на передовой. Из-за активного использования россией дронов эвакуация часто задерживается на многие часы или даже дни — это создает идеальные условия для развития опасных инфекций.

"Мы видим осложнения после травм, которых не видел ни один живой медик. Таких задержек с эвакуацией не было, возможно со времен Второй мировой", — рассказал волонтер-медик из Запорожской области Алекс.

Газовая гангрена производится бактериями Clostridium, которые размножаются без доступа кислорода. Болезнь вызывает сильную боль, отек и почернение тканей, под кожей образуются газы. Без немедленного хирургического вмешательства смертность достигает 100%.

Основным методом лечения является очищение раны или ампутация, а также введение мощных антибиотиков и терапия кислородом в барокамере.

Медики отмечают: избежать болезни можно только при быстрой эвакуации раненых и тщательной обработки ран. Любое промедление может стоить жизни.

"Война возвращает забытые инфекции прошлых веков. Без подобающих условий и лекарств таких случаев будет больше", — предупреждают специалисты.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
инфекции ВСУ фронт
Силы обороны ушли с позиций возле нескольких населенных пунктов в Запорожье, - СМИ
11 ноября 2025, 16:31
Россияне заходят в Покровск под покровом тумана: в городе более 300 окупантов
11 ноября 2025, 12:26
Украинские бойцы ликвидировали за сутки более 1000 оккупантов
11 ноября 2025, 07:29
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
В Украине существенно выросли цены на продукты: Госстат назвал цифру
11 ноября 2025, 20:58
Одесса под масштабной атакой дронов: в городе раздаются взрывы
11 ноября 2025, 20:47
Отключение света в Украине: 12 ноября вводят ограничение потребления электроэнергии
11 ноября 2025, 20:33
Кабмин распустил наблюдательный совет "Энергоатома": ждут срочного аудита
11 ноября 2025, 20:26
Новый уровень бизнеса в Запорожье: МАФы на крыше кинотеатра
11 ноября 2025, 19:59
В Запорожье злоумышленники украли гуманитарную помощь на 8 миллионов: что известно
11 ноября 2025, 19:50
Украинские военные сдаются в плен в Покровске, потому что удерживать позиции нереально – СМИ
11 ноября 2025, 19:44
В Полтавской области произошла авария на линии электропередач: многотысячный город остался без света и воды
11 ноября 2025, 19:28
Смертельное ДТП в Киевской области: иномарка вылетела в кювет
11 ноября 2025, 19:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »