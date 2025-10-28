14:57  28 октября
В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года
28 октября 2025, 12:46

Украина получила от Люксембурга лекарство от гепатита С для детей

28 октября 2025, 12:46
Иллюстративное фото: из открытых источников
Правительство Великого Герцогства Люксембург предоставило Украине гуманитарную помощь – современные лекарственные средства для лечения вирусного гепатита С у детей от 3 до 12 лет

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

Отмечается, что в Украину уже доставлена партия оригинального препарата EPCLUSA (софосбувир/велпатасвир) в дозировках 200 мг/50 мг и 150 мг/37,5 мг.

Лекарство передали в медицинские учреждения, где дети находятся под наблюдением врачей и в ближайшее время приступят к лечению.

В общей сложности в лечении от гепатита С нуждались 28 детей. В июле восемь уже получили необходимые препараты, а теперь благодаря помощи Люксембурга лечение смогут начать еще 20 маленьких пациентов.

В Минздраве отмечают, что терапия от гепатита у детей остается дорогой, ведь у этих препаратов нет генерических аналогов.

Справка: Вирусный гепатит C – это заболевание, вызванное вирусом, который может передаваться через кровь от одного человека к другому. Болезнь поражает, прежде всего, печень.

В результате действия вируса печень испытывает повреждения и в конце концов может не справиться с выполнением жизненно важных функций.

Хроническая форма ВГС может привести к серьезному повреждению этого органа, например, фиброзу, циррозу и даже раку печени (гепатоцеллюлярной карциномы).

Вакцины против гепатита C не существует. Но во многих случаях больного можно вылечить.

Напомним, в Украину доставлено около 1,9 миллиона скорых тестов для выявления маркеров вирусных гепатитов B и C. Тест-системы закуплены за средства государственного бюджета. Их развезут в медицинские учреждения по всей стране.

