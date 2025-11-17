Спалах гепатиту А на Закарпатті: у туристичному селі вводять обмеження

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У туристичному селі Іза Хустського району з 19 листопада 2025 року вводять посилені протиепідемічні заходи через ускладнення ситуації із вірусним гепатитом А

Про це повідомила Закарпатська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що рішення ухвалила регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.

Обмеження триватимуть 60 днів або до уїваленння окремого рішення комісії. Під забороною опинилися діяльність місцевих кафе, ресторанів, весільних залів, а також проведення масових заходів, таких як ярмарки, святкування чи торгівля продуктами харчування.

Освітні заклади у населеному пункті Іза переведено на дистанційну форму навчання.

Також призупинено туристичні заходи, заборонено в'їзд туристичних автобусів до села (крім транзитного проїзду) та зупинку транспорту для відвідування закладів харчування, торгівлі та побутового обслуговування.

За даними Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб, наразі підтверджено 7 нових випадків гепатиту А, реєстрація нових випадків триває.

Фахівці закликають мешканців:

мити руки,

пити лише кип’ячену або бутильовану воду,

ретельно обробляти фрукти та овочі.

А при симптомах негайно звертатися до лікаря.

Наразі медики проводять безоплатне тестування контактних осіб і хворих, щоб оперативно перервати ланцюги поширення інфекції.

Довідка: Село Іза – розташоване між двома гірськими пасмами, на лівому березі Ріки за 5 км від районного центру і залізничної станції Хуст.

Село вважається столицею лозоплетіння на Закарпатті. Чи не в кожному дворі виставляються плетені вироби, здебільшого кошики. Майже для усіх жителів села Іза цей промисел є основним видом заробітку.

Нагадаємо, Україна долучається до Європейського тижня тестування. Із 17 по 24 листопада в спеціально обладнаних мобільних амбулаторіях можна безкоштовно здати тести на ВІЛ, вірусні гепатити В і С та сифіліс швидко, конфіденційно та безкоштовно.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Люксембургу ліки від гепатиту С для дітей. Препарати передали до медичних закладів, де діти перебувають під наглядом лікарів і найближчим часом розпочнуть лікування.