Во Львовской области правоохранители задержали проводников поезда международного сообщения, подозреваемых в незаконной переправке военнообязанных через границу

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Злоумышленники пытались незаконно переправить в Польшу мужчину призывного возраста. Его спрятали в одном из купе вагонов. За эту "услугу" он должен был заплатить 11 тысяч долларов.

Фигурантами оказались жители Винницкой области (мужчины 60 и 64 года). 6 ноября их задержали на одной из пограничных железнодорожных станций Львовской области. Теперь им сообщили о подозрении.

"Им сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

