Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Известно, что задержанными оказались 41-летний и 29-летний жители Львовской и Волынской областей. Младший (мужчина из Волыни) находился на территории Польши без законных оснований. Он искал "клиентов", планировал маршруты и давал инструкции.

Житель Львовщины был ответственен за перевозку. Известно, что для расчета злоумышленники использовали и наличные, и криптовалюту. В начале ноября оба дельца были задержаны после того, как они получили деньги.

Им сообщили о подозрениях. Теперь мужчинам грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

"Досудебное расследование продолжается, одному из подозреваемых суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога, по другому – вскоре мера пресечения будет избрана", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее судили учителя из Львовской области. Он организовал схему для незаконного пересечения границы. По его словам, помощь ему предложил пограничник, которого он встретил на отдыхе.