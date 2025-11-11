17:59  11 ноября
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
08:44  11 ноября
Во Львове вспышка кишечной инфекции в лицее: госпитализированы 17 человек
07:49  11 ноября
Трагическое ДТП на Ровещине: 16-летний юноша сбил мужчину и загадочно умер
UA | RU
UA | RU
11 ноября 2025, 18:15

Продавали "туры" в Польшу: во Львовской области задержали переправителей

11 ноября 2025, 18:15
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Польшу за пределами пунктов пропуска пытались попасть переправщики. Дельцы имели четко спланированную схему

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Известно, что задержанными оказались 41-летний и 29-летний жители Львовской и Волынской областей. Младший (мужчина из Волыни) находился на территории Польши без законных оснований. Он искал "клиентов", планировал маршруты и давал инструкции.

Житель Львовщины был ответственен за перевозку. Известно, что для расчета злоумышленники использовали и наличные, и криптовалюту. В начале ноября оба дельца были задержаны после того, как они получили деньги.

Им сообщили о подозрениях. Теперь мужчинам грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

"Досудебное расследование продолжается, одному из подозреваемых суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога, по другому – вскоре мера пресечения будет избрана", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее судили учителя из Львовской области. Он организовал схему для незаконного пересечения границы. По его словам, помощь ему предложил пограничник, которого он встретил на отдыхе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пересечение границы уклонение от мобилизации Львовская область
В Полтавской области мужчина дважды отказался от повестки: как его наказали
10 ноября 2025, 13:25
Был годен, но игнорировал ТЦК: в Запорожье судили мужчину, который получил повестку, но не захотел мобилизоваться
10 ноября 2025, 12:45
В Полтаве мужчина продавал фейковые повестки: как его наказали
08 ноября 2025, 20:20
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
11 ноября 2025, 17:59
Обещал заработать на криптовалюте: на Прикарпатье мужчина уговорил девушку на сайте знакомств инвестировать в фейковую платформу
11 ноября 2025, 17:55
Бывший вице-премьер-министр Чернышов оказался в эпицентре нового коррупционного скандала
11 ноября 2025, 17:46
Сожженный флаг РФ и украинские символы: партизаны на оккупированном Запорожье напоминают россиянам о сопротивлении
11 ноября 2025, 17:35
Стало известно, какие псевдонимы использовали Миндич и другие фигуранты коррупционных дел
11 ноября 2025, 17:33
В Украине может подорожать дизельное топливо: эксперт назвал цену
11 ноября 2025, 17:30
В Запорожской области начали принудительную эвакуацию семей с детьми
11 ноября 2025, 17:12
Жительницу Тернопольщины судили за кражу 377 початков кукурузы: какой приговор
11 ноября 2025, 17:12
На Днепропетровщине женщина жестоко расправилась с 69-летней пенсионеркой
11 ноября 2025, 17:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »