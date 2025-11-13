Фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Движение неизвестных зафиксировали с помощью беспилотника. На задержание вероятных нарушителей была выслана группа реагирования.

Когда мужчины заметили пограничников, они пытались скрыться, но их передвижения продолжали отслеживать дроном. Нарушителей задержали в административном порядке и доставили в пограничное подразделение.

Задержанные – трое жителей Днепропетровской области: двое 45-летних братьев-близнецов и их 44-летний знакомый. В ходе опроса они сообщили, что планировали попасть в Чехию.

После установления всех обстоятельств правонарушения мужчин привлекут к административной ответственности.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники разоблачили злоумышленников, которые за $30 тысяч пытались переправить мужчин за границу. Фигурантам грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.