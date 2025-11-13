Фото: Нацполіція

12 листопада правоохоронці затримали 40-річного жителя Чоп. Його підозрюють в організації нелегального каналу для переправлення чоловіків через держкордон

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegoNews.

Відомо, що зловмисник шукав потенційних клієнтів через соціальні мережі. Маршрут він прокладав так, щоб можна було обійти офіційні пункти пропуску. Свої "послуги" він оцінив у 17 тисяч євро.

Затримали ділка під час його зустрічі з клієнтом, коли він отримував гроші. Чоловік отримав підозру. Йому тепер загрожує до дев'яти років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше судили вчителя з Львівської області. Він організував схему для незаконного перетину кордону. За його словами, допомогу йому запропонував прикордонник, якого він зустрів на відпочинку.