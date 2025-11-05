13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
12:47  05 ноября
В Винницкой области микроавтобус столкнулся с легковушкой: погибла женщина
11:55  05 ноября
Во Львовской области учитель организовал бизнес на путешествиях для ухилянцев
UA | RU
UA | RU
05 ноября 2025, 11:55

Во Львовской области учитель организовал бизнес на путешествиях для ухилянцев

05 ноября 2025, 11:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области суд пересмотрел наказание для учителя. Известно, что он организовал схему пересечения границы для военнообязанных

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В феврале учитель общеобразовательной школы города Стрыя был задержан после того, как получил 17,5 тысячи долларов США. За эти деньги он обещал повлиять на пограничника, чтобы его "клиент" смог пересечь границу в направлении стран Европейского Союза.

На суде учитель признал свою вину. По его словам, летом прошлого года он познакомился с пограничником на отдыхе, и тот сказал, что в случае необходимости может помочь в пересечении границы. Суд первой инстанции назначил штраф в размере 85 тысяч гривен.

Однако согласно статье 53 Уголовного кодекса, размер штрафа не может быть меньше размера имущественного ущерба или полученного вследствие преступления дохода, независимо от предельного размера штрафа, предусмотренного статьей, по которой осуждается лицо.

Апелляционный суд с этим согласился. Поэтому штраф увеличили до 730 тысяч гривен. То есть, к сумме, полученной от "клиента".

Напомним, ранее в Закарпатской области задержан мужчина, который за 12,5 тыс. долларов пытался организовать схему незаконного пересечения границы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Львов уклонение от мобилизации пересечение границы
Полковник Минобороны переправлял уклонистов в Молдову: цена вопроса – 7,5 тысячи евро
04 ноября 2025, 21:20
В Полтавской области "бизнесвумен" продавала военному справку за 6 тысяч долларов
04 ноября 2025, 18:15
На Закарпатье делец устроил "путешествия" для уклонистам за тысячи долларов
03 ноября 2025, 15:25
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Киевской области женщина оставила без присмотра 4 животных – они погибли: что грозит владелице
05 ноября 2025, 14:44
Пять авто, квадрокоптер и $8000 с человека: разоблачена организованная банда переправителей через реку Тиса
05 ноября 2025, 14:36
В Краматорске россияне обстреляли спасательную часть
05 ноября 2025, 14:35
Украинский бизнес на встрече с МВФ призвал отменить программу кэшбек
05 ноября 2025, 14:23
В Одессе турецкий предприниматель подделывал одежду известных марок в Украине: что решил суд
05 ноября 2025, 14:15
Вражеский шпион под прикрытием: СБУ задержала агента ФСБ, корректировавшего удары по Краматорску
05 ноября 2025, 14:06
В Киеве мужчина плевал женщинам с детьми в лицо и таскал за волосы: теперь его отправили за решетку
05 ноября 2025, 13:45
На Волыни водитель влетел в дорожный отбойник
05 ноября 2025, 13:37
Присваивали квартиры одиноких умерших: на Черниговщине разоблачили группу "черных риэлторов"
05 ноября 2025, 13:32
Завтра в Украине без осадков и до +16
05 ноября 2025, 13:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »