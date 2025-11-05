Иллюстративное фото

Во Львовской области суд пересмотрел наказание для учителя. Известно, что он организовал схему пересечения границы для военнообязанных

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В феврале учитель общеобразовательной школы города Стрыя был задержан после того, как получил 17,5 тысячи долларов США. За эти деньги он обещал повлиять на пограничника, чтобы его "клиент" смог пересечь границу в направлении стран Европейского Союза.

На суде учитель признал свою вину. По его словам, летом прошлого года он познакомился с пограничником на отдыхе, и тот сказал, что в случае необходимости может помочь в пересечении границы. Суд первой инстанции назначил штраф в размере 85 тысяч гривен.

Однако согласно статье 53 Уголовного кодекса, размер штрафа не может быть меньше размера имущественного ущерба или полученного вследствие преступления дохода, независимо от предельного размера штрафа, предусмотренного статьей, по которой осуждается лицо.

Апелляционный суд с этим согласился. Поэтому штраф увеличили до 730 тысяч гривен. То есть, к сумме, полученной от "клиента".

Напомним, ранее в Закарпатской области задержан мужчина, который за 12,5 тыс. долларов пытался организовать схему незаконного пересечения границы.