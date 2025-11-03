16:48  03 ноября
Во Львове дотла сгорел трамвай: видео инцидента
14:09  03 ноября
Погода в Украине резко изменится
13:47  03 ноября
На Закарпатье в горах нашли тела двух туристов из Винницкой области
03 ноября 2025, 15:25

На Закарпатье делец устроил "путешествия" для уклонистам за тысячи долларов

03 ноября 2025, 15:25
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

28-летний житель поселка Вышково Хустского района организовал незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины вне официальных пунктов пропуска. Он продавал клиентам маршрут в Румынию

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Правоохранители задержали организатора схемы, когда он пытался доставить дежурного клиента в пограничную зону. Известно, что за свои услуги он получил 5 тысяч долларов. При этом после пересечения границы клиент должен был доплатить еще 3 тысячи долларов.

"Досудебное расследование продолжается в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу. Полицейские устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к организации канала незаконной переправки лиц через границу", - сообщили в полиции.

Напомним, на Волыни двое мужчин организовали "трансфер" военнообязанных лиц через границу за 7000 долларов. Делков задержали по дороге в приграничную зону.

31 октября 2025
07 августа 2025
