12:13  30 октября
Дрон ударил по Сумам среди бела дня: момент атаки
09:40  30 октября
В центре Львова подожгли паб: полиция задержала подозреваемого
08:11  30 октября
В Виннице из окна девятого этажа выпала женщина
30 октября 2025, 12:38

В Украине разоблачили 9 организаторов схем для уклонян – обещали избежать службы и сбежать из воинской части

30 октября 2025, 12:38
Фото: СБУ
Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией разоблачили очередные попытки незаконно уклониться от мобилизации и блокировали деятельность девяти человек, причастных к таким схемам в нескольких регионах страны

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, организаторы предлагали фиктивное трудоустройство, поддельные документы об обучении, а также незаконную помощь в переводе военнослужащих в rear-подразделения или даже побег из части.

В Виннице правоохранители задержали основателя частного "лицея", существовавшего только формально. Мужчина оформлял военнообязанных как работников несуществующего учебного заведения и гарантировал отсрочку от мобилизации.

Вместе с ним разоблачили его сообщницу, которую он назначил "директором", а также преподавателя местного института, способствовавшего призывникам в фиктивном поступлении. Лица, которых он "оформлял", не сдавали вступительные экзамены и не посещали занятия.

В Днепре военная контрразведка СБУ задержала мужчину, предложившего мобилизованную помощь в самовольном уходе из воинской части. По информации силовиков, подозреваемый пытался подкупить офицера объекта, чтобы тот не фиксировал отсутствие военнослужащего, однако попытка оказалась безуспешной.

В Ивано-Франковской области правоохранители сообщили о подозрении адвокату, который предлагал ухилянтам женитьбу на лицах с инвалидностью за вознаграждение, а также обещал родственникам военных повлиять на их перевод.

Кировоградщина и Сумщина стали местами, где правоохранители обнаружили администраторов и пользователей онлайн-каналов, публиковавших геолокацию территориальных центров комплектования и агитировавших избегать службы. Один из подозреваемых также распространял призывы к насильственному изменению государственной власти.

Нарушителям грозит тюремный срок

Всем фигурантам объявлены подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе за препятствование деятельности ВСУ, распространение призывов к власти, коррупционные правонарушения и злоупотребление влиянием. Нарушителям грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось о разоблачении в Киеве британского инструктора, подозреваемого в передаче информации об украинских военных за вознаграждение в $6000. По данным следствия, мужчина приехал в Украину в начале 2024 года и некоторое время работал с военнослужащими, однако со временем его деятельность привлекла внимание спецслужб.

