Фото: Нацполіція

28-річний житель селища Вишково Хустського району організував незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України поза офіційними пунктами пропуску. Він продавав клієнтам маршрут до Румунії

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали організатора схеми, коли він намагався доставити чергового клієнта до прикордонної зони. Відомо, що за свої послуги він отримав 5 тисяч доларів. При цьому після перетину кордону клієнт повинен був доплатити ще 3 тисячі доларів.

"Досудове розслідування триває в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон. Наразі поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до організації каналу незаконного переправлення осіб через кордон", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Волині двоє чоловіків організували "трансфер" військовозобов’язаних осіб через кордон за 7000 доларів. Ділків затримали дорогою до прикордонної зони.