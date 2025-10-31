09:50  31 октября

На Закарпатье мобилизованный адвокат протаранил шлагбаумы и скрылся в Венгрии

31 октября 2025, 11:38
Вечером 30 октября в Закарпатье мужчина на черной Toyota Avensis прорвался через границу в Венгрию

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews .

Отмечается, что инцидент произошел в пункте пропуска "Великая Паладь-Надьгодош" в зоне Мукачевского пограничного отряда.

По данным правоохранителей, авто на большой скорости с включенным дальним светом врезалось в шлагбаум на въезде, пролетело мимо кабины паспортного контроля, зацепило пограничника (пострадавший находится в больнице, без переломов) и снесло шлагбаум на выезде.

Через шесть секунд водитель очутился на территории Шенгенской зоны.

Правоохранители установили личность водителя – это Эдуард Владимирович Пуканыч, 1987 г.р., уроженец с. Большая Бакта Береговского района. До мобилизации он работал адвокатом.

23 июня 2025 года его призвали в ВСУ, сейчас он служит в учебном мехполке в/ч А-3211, 355-й учебный мехполк.

Событие расследуют пограничники и правоохранители.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией разоблачили очередные попытки незаконно уклониться от мобилизации и блокировали деятельность девяти человек, причастных к таким схемам в нескольких регионах страны.

