На Волыни задержали переправителей, которые за $7 тысяч вели мужчин за границу

На Волыни двое дельцов организовали "трансфер" мужчин через границу за $7 тысяч
Правоохранители перекрыли очередной канал незаконного выезда мужчин призывного возраста
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Схему организовал глава регионального благотворительного фонда в сговоре с представителем одной из всеукраинских общественных организаций.
Фигуранты должны были доставить "клиентов" собственным автомобилем в пограничную зону, где бы показывали направление для перехода границы вне официальных пунктов пропуска. Стоимость "трансфера" в соседнюю страну составляла 7 тысяч долларов.
Делков задержали по дороге до приграничья соседней области. Они уже провели инструктаж и получили часть денег.
Задержанным объявили подозрение по ч.3 ст.332 УКУ (незаконная переправка лиц через госграницу). Им грозит до 9 лет заключения.
Напомним, ранее на границе в Винницкой области задержали 26-летнего жителя Херсонщины с фальшивыми документами на "командировку" в Болгарию. Во время разговора с пограничниками мужчина запутался в ответах, после чего признался: купил подделки у неизвестного за 20 тысяч долларов.