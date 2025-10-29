09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
00:30  29 октября
Украина увеличила экспорт сыров: показатель превышает 40 миллионов долларов
09:22  29 октября
На Буковине судили майора ТЦК за незаконную мобилизацию мужчины: призывник оказался студентом
29 октября 2025, 09:07

На Волыни двое дельцов организовали "трансфер" мужчин через границу за $7 тысяч

29 октября 2025, 09:07
Фото: полиция
Правоохранители перекрыли очередной канал незаконного выезда мужчин призывного возраста

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Схему организовал глава регионального благотворительного фонда в сговоре с представителем одной из всеукраинских общественных организаций.

Фигуранты должны были доставить "клиентов" собственным автомобилем в пограничную зону, где бы показывали направление для перехода границы вне официальных пунктов пропуска. Стоимость "трансфера" в соседнюю страну составляла 7 тысяч долларов.

Делков задержали по дороге до приграничья соседней области. Они уже провели инструктаж и получили часть денег.

Задержанным объявили подозрение по ч.3 ст.332 УКУ (незаконная переправка лиц через госграницу). Им грозит до 9 лет заключения.

На Волыни задержали переправителей, которые за $7 тысяч вели мужчин за границу

Напомним, ранее на границе в Винницкой области задержали 26-летнего жителя Херсонщины с фальшивыми документами на "командировку" в Болгарию. Во время разговора с пограничниками мужчина запутался в ответах, после чего признался: купил подделки у неизвестного за 20 тысяч долларов.

