На Волыни задержали переправителей, которые за $7 тысяч вели мужчин за границу

Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Схему организовал глава регионального благотворительного фонда в сговоре с представителем одной из всеукраинских общественных организаций.

Фигуранты должны были доставить "клиентов" собственным автомобилем в пограничную зону, где бы показывали направление для перехода границы вне официальных пунктов пропуска. Стоимость "трансфера" в соседнюю страну составляла 7 тысяч долларов.

Делков задержали по дороге до приграничья соседней области. Они уже провели инструктаж и получили часть денег.

Задержанным объявили подозрение по ч.3 ст.332 УКУ (незаконная переправка лиц через госграницу). Им грозит до 9 лет заключения.

Напомним, ранее на границе в Винницкой области задержали 26-летнего жителя Херсонщины с фальшивыми документами на "командировку" в Болгарию. Во время разговора с пограничниками мужчина запутался в ответах, после чего признался: купил подделки у неизвестного за 20 тысяч долларов.