На Закарпатье в горах нашли тела двух туристов из Винницкой области

Фото: ГСЧС Закарпатье

На выходных в высокогорной части Раховского района Закарпатья обнаружили тела двух мужчин 36 и 41 год из Винницкой области

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает RegioNews.

Информацию о погибших предоставили коллеги из Ивано-Франковской области. Мужчин нашли вблизи озера Бребенескул, в районе горы Гутин Томнатик.

Для транспортировки тел в гражданские территории привлекли специалистов горных поисково-спасательных отделений сел Квасы, Лазещина, Выдричка и поселка Ясиня.

Спасатели доставили погибших в село Выдричка и передали их работникам морга Рахов.

В Службе спасения отмечают необходимость осторожности во время походов в горы. Туристам советуют внимательно следить за прогнозом погоды, планировать маршруты заранее и обязательно сообщать спасателям свой поход.

Напомним, 8 октября во время спуска с горы Говерла двое туристов потеряли ориентир и заблудились. Выяснилось, что из-за темного времени суток, густого тумана и сложных погодных условий 31-летняя жительница Кременчуга и 43-летний гражданин США не смогоглы самостоятельно спуститься с вершины.

Кроме того, 29 сентября в Карпатах спасатели нашли мать и ее 14-летнего сына, заблудившихся на Говерле из-за резкого ухудшения погоды.