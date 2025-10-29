11:33  29 октября
29 октября 2025, 10:59

На Закарпатье служебный пес нашел потерявшуюся в лесу пенсионерку

29 октября 2025, 10:59
Иллюстративное фото: из открытых источников
На Береговщине служебный пес Кай помог найти 89-летнюю женщину, которая отправилась в лес за грибами и заблудилась

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что вечером 28 октября в полицию поступило сообщение об исчезновении пожилой жительницы села Хмельник в Береговском районе. Женщина отправилась в лес около 12:00, но домой так и не вернулась.

Для поисковых работ были привлечены полицейские подразделения и кинолог с овчаркой по имени Кай.

Поиски продолжались около трех часов. Собака уверенно взяла след и привела правоохранителей к месту, где находилась пропавшая женщина.

Пенсионерка была в удовлетворительном состоянии. Ее доставили домой.

Напомним, на Волыни пограничники с помощью дрона нашли заблудившуюся в лесу женщину. Как выяснилось, 68-летняя местная жительница вместе с дочерью пошла за грибами, но заблудилась и не смогла самостоятельно выйти из леса.

лес собака полиция Закарпатье розыск грибы пенсионерка служебная собака
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
