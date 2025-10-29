На Закарпатье служебный пес нашел потерявшуюся в лесу пенсионерку

Иллюстративное фото: из открытых источников

На Береговщине служебный пес Кай помог найти 89-летнюю женщину, которая отправилась в лес за грибами и заблудилась

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что вечером 28 октября в полицию поступило сообщение об исчезновении пожилой жительницы села Хмельник в Береговском районе. Женщина отправилась в лес около 12:00, но домой так и не вернулась.

Для поисковых работ были привлечены полицейские подразделения и кинолог с овчаркой по имени Кай.

Поиски продолжались около трех часов. Собака уверенно взяла след и привела правоохранителей к месту, где находилась пропавшая женщина.

Пенсионерка была в удовлетворительном состоянии. Ее доставили домой.

