Фото: ГСЧС

В среду, 8 октября, во время спуска с горы Говерла двое туристов потеряли ориентир и заблудились.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели получили сообщение около 17:00. Выяснилось, что из-за темного времени суток, густого тумана и сложных погодных условий 31-летняя жительница Кременчуга и 43-летний гражданин США не смогли самостоятельно спуститься с вершины.

Туристы промокли, замерзли и нуждались в помощи вблизи экологического пункта "Перемычка".

Благодаря полученным координатам спасатели около 20:00 обнаружили заблудившихся в урочище Сидловина. Оба были в удовлетворительном состоянии – их доставили в село Луги.

Напомним, 29 сентября в Карпатах спасатели нашли женщину и ее 14-летнего сына, заблудившихся на Говерле из-за резкого ухудшения погоды.