13:50  09 октября
Россияне атаковали поезд в Черниговской области
13:01  09 октября
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
12:27  09 октября
В Черновцах начинают отопительный сезон
09 октября 2025, 12:45

Во время спуска с Говерлы заблудились украинка и американец: их нашли спасатели

09 октября 2025, 12:45
Фото: ГСЧС
В среду, 8 октября, во время спуска с горы Говерла двое туристов потеряли ориентир и заблудились.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели получили сообщение около 17:00. Выяснилось, что из-за темного времени суток, густого тумана и сложных погодных условий 31-летняя жительница Кременчуга и 43-летний гражданин США не смогли самостоятельно спуститься с вершины.

Туристы промокли, замерзли и нуждались в помощи вблизи экологического пункта "Перемычка".

Благодаря полученным координатам спасатели около 20:00 обнаружили заблудившихся в урочище Сидловина. Оба были в удовлетворительном состоянии – их доставили в село Луги.

Напомним, 29 сентября в Карпатах спасатели нашли женщину и ее 14-летнего сына, заблудившихся на Говерле из-за резкого ухудшения погоды.

09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
