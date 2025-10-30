На Закарпатье 18-летний парень насмерть сбил мотоциклиста
Авария произошла 29 октября в селе Невицкое Ужгородского района. В полицию обратился мужчина, который сообщил, что его сын столкнулся с мотоциклистом, после чего последний не выжил.
Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.
Известно, что 18-летний водитель Volkswagen Passat двигался в направлении города Перечин. Он совершал маневр обгона двух автомобилей, после чего произошло столкновение с ехавшим на встречу мотоциклом Suzuki. В результате ДТП 35-летний мотоциклист погиб на месте.
Известно, что 18-летний водитель был трезв. В настоящее время правоохранители начали расследование. Для установления всех объективных обстоятельств аварии по делу будет проведен ряд экспертных исследований.
