Фото: Нацполиция

Авария произошла 29 октября в селе Невицкое Ужгородского района. В полицию обратился мужчина, который сообщил, что его сын столкнулся с мотоциклистом, после чего последний не выжил.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Известно, что 18-летний водитель Volkswagen Passat двигался в направлении города Перечин. Он совершал маневр обгона двух автомобилей, после чего произошло столкновение с ехавшим на встречу мотоциклом Suzuki. В результате ДТП 35-летний мотоциклист погиб на месте.

Известно, что 18-летний водитель был трезв. В настоящее время правоохранители начали расследование. Для установления всех объективных обстоятельств аварии по делу будет проведен ряд экспертных исследований.

