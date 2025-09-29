Фото: ГСЧС Ивано-Франковской области

Из-за внезапного ухудшения погоды на Говерле спасатели Прикарпатья провели операцию по поиску и помощи туристке и ее сыну, заблудшим во время восхождения

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

В Ивано-Франковской области спасатели помогли туристке с ребенком, заблудившимся в горах из-за резкого ухудшения погоды. Инцидент произошел утром 29 сентября во время подъема на Говерлу. Женщина вместе с сыном 2010 года рождения потеряли ориентир в пространстве и не смогли самостоятельно продолжить движение.

Получив сообщение об исчезновении, спасатели Прикарпатья сразу приступили к поисковой операции. Посредством координат, полученных от женщины, специалисты установили точное местонахождение потерпевших и постоянно поддерживали с ними связь, пока добирались до места. Оба туриста были найдены живыми и не нуждались в медицинской помощи.

В ГСЧС отмечают, что в последние дни в Карпатах наблюдается резкое ухудшение погодных условий, в частности, на вершинах уже выпал снег. Поэтому горные маршруты становятся опасными для неопытных путешественников.

Спасатели советуют перед выходом в горы обязательно проверять прогноз погоды, не отправляться на сложные маршруты самостоятельно, иметь заряженный телефон, теплую одежду, запас еды и регистрировать свой маршрут. Также стоит скачать мобильное приложение "Спасение в горах", которое поможет быстро сообщить о чрезвычайной ситуации и получить помощь.

Ранее сообщалось, в Киеве мужчина сорвался с 19-го этажа многоэтажки и чудом остался жив, упав на крышу припаркованного авто. Следователи выясняют обстоятельства происшествия и не исключают нескольких версий, включая несчастный случай или попытки самоубийства.