16:20  29 сентября
На Прикарпатье отец-воспитатель пытал детей
15:30  29 сентября
На Закарпатье разоблачили пограничников, которые помогали мужчинам бежать за границу
14:52  29 сентября
ДТП в Киевской области: отбойник насквозь проткнул микроавтобус, есть погибший и пострадавший
UA | RU
UA | RU
29 сентября 2025, 18:27

В Карпатах спасатели нашли мать и ее 14-летнего сына, заблудившихся на Говерле

29 сентября 2025, 18:27
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Ивано-Франковской области
Читайте також
українською мовою

Из-за внезапного ухудшения погоды на Говерле спасатели Прикарпатья провели операцию по поиску и помощи туристке и ее сыну, заблудшим во время восхождения

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

В Ивано-Франковской области спасатели помогли туристке с ребенком, заблудившимся в горах из-за резкого ухудшения погоды. Инцидент произошел утром 29 сентября во время подъема на Говерлу. Женщина вместе с сыном 2010 года рождения потеряли ориентир в пространстве и не смогли самостоятельно продолжить движение.

Получив сообщение об исчезновении, спасатели Прикарпатья сразу приступили к поисковой операции. Посредством координат, полученных от женщины, специалисты установили точное местонахождение потерпевших и постоянно поддерживали с ними связь, пока добирались до места. Оба туриста были найдены живыми и не нуждались в медицинской помощи.

В ГСЧС отмечают, что в последние дни в Карпатах наблюдается резкое ухудшение погодных условий, в частности, на вершинах уже выпал снег. Поэтому горные маршруты становятся опасными для неопытных путешественников.

Спасатели советуют перед выходом в горы обязательно проверять прогноз погоды, не отправляться на сложные маршруты самостоятельно, иметь заряженный телефон, теплую одежду, запас еды и регистрировать свой маршрут. Также стоит скачать мобильное приложение "Спасение в горах", которое поможет быстро сообщить о чрезвычайной ситуации и получить помощь.

Ранее сообщалось, в Киеве мужчина сорвался с 19-го этажа многоэтажки и чудом остался жив, упав на крышу припаркованного авто. Следователи выясняют обстоятельства происшествия и не исключают нескольких версий, включая несчастный случай или попытки самоубийства.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Карпаты Говерла спасатели туристы погода Ивано-Франковская область
В Карпатах выпал первый снег: на горе Пип Иван -3° и ветер
29 сентября 2025, 10:10
Дожди наступают: где в Украине следует ожидать осадков в начале недели
28 сентября 2025, 18:11
Трагедия в столице: во время пожара в 9-этажном доме погиб человек
26 сентября 2025, 17:37
Все новости »
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Госбюджет-2026: расходы на оборону 1,92 трлн грн, внешнее финансирование $45,5 млрд – аналитики бьют тревогу
29 сентября 2025, 19:21
Украинские депутаты предлагают выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира – детали законопроекта
29 сентября 2025, 19:02
Украинские беженцы помогли Чехии заработать более 600 млн евро – вдвое больше, чем страна потратила на их поддержку
29 сентября 2025, 18:44
На Киевщине легковушка врезалась в маршрутку: один погибший и восемь пострадавших
29 сентября 2025, 18:40
Аферист из Днепропетровщины обокрал мужчину на почти миллион
29 сентября 2025, 18:35
В Молдову за 9000 долларов: в Одесской области пограничник организовал канал побега мужчин
29 сентября 2025, 18:24
Продавал "из рук в руки": в Каменском будут судить 35-летнего мужчину за сбыт наркотиков
29 сентября 2025, 18:10
В лесу на Киевщине робот-собака помог саперам найти кассетные боеприпасы после атаки РФ
29 сентября 2025, 18:07
11 тысяч за "путешествие" в Румынию: во Львовской области разоблачили "канал" для ухилянцев
29 сентября 2025, 17:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Все блоги »