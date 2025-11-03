14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
08:38  03 листопада
У Дніпрі під час атаки містяни не змогли потрапити до метро
03 листопада 2025, 13:47

На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини

03 листопада 2025, 13:47
Фото: ДСНС Закарпаття
На вихідних у високогірній частині Рахівського району Закарпаття виявили тіла двох чоловіків віком 36 та 41 рік із Вінницької області

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Закарпатській області, передає RegioNews.

Інформацію про загиблих надали колеги з Івано-Франківської області. Чоловіків знайшли поблизу озера Бребенескул, у районі гори Гутин Томнатик.

Для транспортування тіл до цивільних територій залучили фахівців гірських пошуково-рятувальних відділень сіл Кваси, Лазещина, Видричка та селища Ясіня.

Рятувальники доставили загиблих до села Видричка та передали їх працівникам моргу міста Рахів.

У Службі порятунку наголошують на необхідності обережності під час походів у гори. Туристам радять уважно стежити за прогнозом погоди, планувати маршрути заздалегідь та обов'язково повідомляти рятувальників про свій похід.

Нагадаємо, 8 жовтня під час спуску з гори Говерла двоє туристів втратили орієнтир і заблукали. З'ясувалося, що через темну пору доби, густий туман і складні погодні умови 31-річна мешканка Кременчука та 43-річний громадянин США не змогли самостійно спуститися з вершини.

Окрім того, 29 вересня у Карпатах рятувальники знайшли матір і її 14-річного сина, які заблукали на Говерлі через різке погіршення погоди.

