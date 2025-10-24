14:05  24 октября
Появились подробности теракта в Житомирской области
08:05  24 октября
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
24 октября 2025, 16:45

"Приходил в гости": в Закарпатье мужчина мужчина домагался до двух малолетних дочерей знакомой

24 октября 2025, 16:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Закарпатье судили мужчину, который домагался до двух малолетних девушек. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

52-летний житель Днепра был задержан в феврале 2025 года. Тогда он был в городе Мукачево и пришел в гости к знакомой. Впоследствии он вошел в комнату, где были ее дочери (девушки 10 и 11 лет), и стал прикасаться к их телам. Девушки испугались и выбежали из квартиры.

Дети сообщили родителям другой девочки о случившемся. Взрослые сразу вызвали правоохранители.

Суд признал 52-летнего мужчину виновным. Его приговорили к наказанию в виде семи лет лишения свободы. В ходе досудебного расследования он находился под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Херсонской области будут судить 24-летнего мужчину. Он изнасиловал малолетнего ребенка. Мужчине грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
изнасилование задержание Закарпатье
Дело о сексуальном насилии: у эксдиректора Молодого театра Белоуса проводят обыски – СМИ
21 октября 2025, 11:14
В Одессе к 10 годам приговорили 30-летнего мужчину, изнасиловавшего несовершеннолетнюю дочь гражданской жены
20 октября 2025, 13:36
Экструдница Украинского католического университета во Львове заявила об изнасиловании коллегой
18 октября 2025, 15:29
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Харьковская ОВА и Nonviolent Peaceforce International будут сотрудничать в сфере защиты гражданского населения
24 октября 2025, 18:19
В Днепре задержали женщину по подозрению в убийстве 29-летнего мужчины – ударила ножом в грудь
24 октября 2025, 18:15
В Запорожье 18-летний парень устроил стрельбу в центре города
24 октября 2025, 17:55
Названы вакансии недели в Харьковской области: кого ищут работодатели и какие зарплаты обещают
24 октября 2025, 17:15
Фонд "Право на защиту" объявляет конкурс для работодателей Харьковской области
24 октября 2025, 16:22
В Харьковской области загорелась квартира: пострадала 16-летняя девушка
24 октября 2025, 15:45
На Днепропетровщине мужчина напал на товарища с ножом
24 октября 2025, 14:55
В Николаеве судили мужчину, который поджигал авто военных
24 октября 2025, 14:35
Россияне впервые применили КАБы по Одесщине
24 октября 2025, 14:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »