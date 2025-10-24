Иллюстративное фото

В Закарпатье судили мужчину, который домагался до двух малолетних девушек. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

52-летний житель Днепра был задержан в феврале 2025 года. Тогда он был в городе Мукачево и пришел в гости к знакомой. Впоследствии он вошел в комнату, где были ее дочери (девушки 10 и 11 лет), и стал прикасаться к их телам. Девушки испугались и выбежали из квартиры.

Дети сообщили родителям другой девочки о случившемся. Взрослые сразу вызвали правоохранители.

Суд признал 52-летнего мужчину виновным. Его приговорили к наказанию в виде семи лет лишения свободы. В ходе досудебного расследования он находился под стражей без права внесения залога.

