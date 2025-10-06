Иллюстративное фото

В Херсонской области будут судить 24-летнего мужчину. Он изнасиловал малолетнего ребенка

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.

Известно, что в 2022 году мужчина заманил малолетнюю сестру друга в чужую квартиру. За этой квартирой он временно присматривал. Девочку он позвал с собой под предлогом прогулки, чтобы ухаживать за цветами. Когда они остались наедине, он ее изнасиловал.

Мать заметила перемены в поведении дочери. Когда женщина пообщалась с ребенком, сразу обратилась к правоохранителям.

Теперь насильнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

