"Приходив у гості": на Закарпатті чоловік домагався до двох малолітніх доньок знайомої
На Закарпатті судили чоловіка, який домагався до двох малолітніх дівчат. Найближчі роки він проведе за ґратами
Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.
52-річний житель Дніпра був затриманий у лютому 2025 році. Тоді він був у місті Мукачево і прийшов в гості до знайомої. Згодом він увійшов до кімнати, де були її доньки (дівчата 10 та 11 років), і почав торкатися їхніх тіл. Дівчата злякались та одразу вибігли з квартири.
Діти повідомили батькам іншої дівчинки про те, що сталось. Дорослі одразу викликали правоохоронці.
Суд визнав 52-річного чоловіка винним. Його приговорили до покарання у вигляді семи років позбавлення волі. На час досудового розслідування він перебував під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, у Херсонській області будуть судити 24-річного чоловіка. Він зґвалтував малолітню дитину. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.