Ілюстративне фото

На Закарпатті судили чоловіка, який домагався до двох малолітніх дівчат. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

52-річний житель Дніпра був затриманий у лютому 2025 році. Тоді він був у місті Мукачево і прийшов в гості до знайомої. Згодом він увійшов до кімнати, де були її доньки (дівчата 10 та 11 років), і почав торкатися їхніх тіл. Дівчата злякались та одразу вибігли з квартири.

Діти повідомили батькам іншої дівчинки про те, що сталось. Дорослі одразу викликали правоохоронці.

Суд визнав 52-річного чоловіка винним. Його приговорили до покарання у вигляді семи років позбавлення волі. На час досудового розслідування він перебував під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, у Херсонській області будуть судити 24-річного чоловіка. Він зґвалтував малолітню дитину. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.