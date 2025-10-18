12:22  18 октября
РФ атаковала энергообъект на Черниговщине: без света осталось 17 тысяч потребителей
10:55  18 октября
В Харьковской области в результате российских обстрелов погиб 58-летний мужчина
09:55  18 октября
Ночью россияне атаковали Полтавщину дронами, повреждено предприятие
UA | RU
UA | RU
18 октября 2025, 15:29

Экструдница Украинского католического университета во Львове заявила об изнасиловании коллегой

18 октября 2025, 15:29
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Бывшая сотрудница Украинского католического университета заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны коллеги.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

По словам женщины, она сообщила об инциденте руководству, а также обратилась в полицию. Несмотря на это, мужчина остался работать в УКУ и впоследствии мобилизовался в ВСУ, а правоохранители закрыли уголовное производство.

В вузе говорят, что провели проверку, признавшую случай "деструктивными отношениями" между работниками. Комитет начального учреждения, в состав которого вошли психолог и юрист, общались с работницей, сотрудником, которого обвинила в насилии, а также собрали показания их коллег и руководителя.

Как сообщалось, первокурсники Львовской политехники массово уезжают за границу. Это связано с приближением возраста, когда пересечение государственной границы станет ограниченным.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
изнасилование скандал УКУ Львов
Львовоблэнерго требует от РФ более 15 млн грн компенсации за ущерб из-за вооруженной агрессии
17 октября 2025, 19:56
Во Львове расследуют смерть двоих детей в больнице
14 октября 2025, 20:50
Во Львове разоблачили агентов РФ, которые совершали поджоги по заказу россиян
14 октября 2025, 11:15
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Перевозчик из Тернополя устроил бизнес на незаконной переправке мужчин за границу
18 октября 2025, 16:13
В Волынской области на границе с Польшей может быть затруднено движение транспорта
18 октября 2025, 14:39
Родители детей с инвалидностью могут получить отсрочку в Резервр+
18 октября 2025, 13:40
Россияне ударили по общежитию в Харькове
18 октября 2025, 13:28
РФ атаковала энергообъект на Черниговщине: без света осталось 17 тысяч потребителей
18 октября 2025, 12:22
Зеленский после встречи с Трампом провел разговор с европейскими лидерами
18 октября 2025, 11:25
В Харьковской области в результате российских обстрелов погиб 58-летний мужчина
18 октября 2025, 10:55
Ночью россияне атаковали Полтавщину дронами, повреждено предприятие
18 октября 2025, 09:55
Клип с ИИ и образ Чудо-Женщины: певица Оля Полякова показала, с чем хочет представить Украину на Евровидении
18 октября 2025, 01:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »