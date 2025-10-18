Экструдница Украинского католического университета во Львове заявила об изнасиловании коллегой
Бывшая сотрудница Украинского католического университета заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны коллеги.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".
По словам женщины, она сообщила об инциденте руководству, а также обратилась в полицию. Несмотря на это, мужчина остался работать в УКУ и впоследствии мобилизовался в ВСУ, а правоохранители закрыли уголовное производство.
В вузе говорят, что провели проверку, признавшую случай "деструктивными отношениями" между работниками. Комитет начального учреждения, в состав которого вошли психолог и юрист, общались с работницей, сотрудником, которого обвинила в насилии, а также собрали показания их коллег и руководителя.
