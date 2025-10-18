Экструдница Украинского католического университета во Львове заявила об изнасиловании коллегой

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

По словам женщины, она сообщила об инциденте руководству, а также обратилась в полицию. Несмотря на это, мужчина остался работать в УКУ и впоследствии мобилизовался в ВСУ, а правоохранители закрыли уголовное производство.

В вузе говорят, что провели проверку, признавшую случай "деструктивными отношениями" между работниками. Комитет начального учреждения, в состав которого вошли психолог и юрист, общались с работницей, сотрудником, которого обвинила в насилии, а также собрали показания их коллег и руководителя.

