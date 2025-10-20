В Одессе к 10 годам приговорили 30-летнего мужчину, изнасиловавшего несовершеннолетнюю дочь гражданской жены

иллюстративное фото: из открытых источников

Злоумышленнику присуждено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью с пребыванием и общением с детьми сроком до 3 лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

В полицию обратилась 48-летняя женщина и сообщила, что 14-летняя дочь призналась ей о насилии со стороны сожителя.

Начав уголовное производство и проведя досудебное расследование, следователи установили, что 30-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу, воспользовавшись отсутствием гражданской жены дома.

"Правоохранители установили, что мужчина также совершал аналогичные действия сексуального характера к девочке, когда ей было 12 лет. Чтобы ребенок не рассказывал матери об этом, он время от времени давал ему карманные деньги за молчание", – говорится в сообщении.

Обвинение в суде поддерживала Пересыпская окружная прокуратура города Одессы, под процессуальным руководством которой продолжалось досудебное расследование.

