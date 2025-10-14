Иллюстративное фото

Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области признал бывшего работника железной дороги виновным в злоупотреблении влиянием и препятствии законной деятельности Вооруженных сил Украины. Стало известно, как его наказали

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В июле-сентябре прошлого года заместитель начальника структурного подразделения Локомотивное ДЕПО Мукачево принял на работу слесарями двух мужчин. Они не исполняли обязанности и продолжали заниматься предпринимательством. Однако получили отсрочку от военной службы.

В марте этого года зафиксировали, как железнодорожник получал 3500 долларов. За эти деньги он обещал "клиенту" обновить военно-учетные данные и пройти военно-врачебную комиссию благодаря связям в ТЦК и СП "заочно".

На суде железнодорожник признал свою вину и раскаялся. Он объяснил свои действия тем, что был в дружеских отношениях с мужчинами, и они попросили его об услуге. Также подтвердил, что взял 3500 долларов за помощь еще одному мужчине.

Суд назначил наказание - 145 тысяч гривен штрафа. Кроме того, мужчина должен отправить на ВСУ 90 тысяч гривен из ранее уплаченного за него залога.

Напомним, львовская прокуратура передала в суд дело трех организаторов и двух врачей, которые помогали уклоняющимся в подделке медсправок.