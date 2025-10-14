Ілюстративне фото

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області визнав колишнього працівника залізниці винним у зловживанні впливом і перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Стало відомо, як його покарали

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У липні-вересні минулого року заступник начальника структурного підрозділу "Локомотивне ДЕПО Мукачево" прийняв на роботу слюсарями двох чоловіків. Вони не виконували обов'язки, і продовжували займатися підприємництвом. Проте отримали відстрочку від військової служби.

У березні цього року зафіксували, як залізничник отримував 3 500 доларів. За ці гроші він обіцяв "клієнту" оновити військово-облікові дані та пройти військово-лікарську комісію завдяки звʼязкам у ТЦК та СП "заочно".

На суді залізничник визнав свою провину та розкаявся. Він пояснив свої дії тим, що був у дружніх стосунках з тими чоловіками, і вони попросили його про послугу. Також підтвердив, що взяв 3500 доларів за допомогу ще одному чоловікові.

Суд призначив покарання — 145 тисяч гривень штрафу. Крім того, чоловік повинен відправити на ЗСУ 90 тисяч гривень із раніше сплаченої за нього застави.

