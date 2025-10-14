11:38  14 жовтня
14 жовтня 2025, 16:45

На Закарпатті залізничик працевлаштовував ухилянтів за гроші

14 жовтня 2025, 16:45
Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області визнав колишнього працівника залізниці винним у зловживанні впливом і перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Стало відомо, як його покарали

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У липні-вересні минулого року заступник начальника структурного підрозділу "Локомотивне ДЕПО Мукачево" прийняв на роботу слюсарями двох чоловіків. Вони не виконували обов'язки, і продовжували займатися підприємництвом. Проте отримали відстрочку від військової служби.

У березні цього року зафіксували, як залізничник отримував 3 500 доларів. За ці гроші він обіцяв "клієнту" оновити військово-облікові дані та пройти військово-лікарську комісію завдяки звʼязкам у ТЦК та СП "заочно".

На суді залізничник визнав свою провину та розкаявся. Він пояснив свої дії тим, що був у дружніх стосунках з тими чоловіками, і вони попросили його про послугу. Також підтвердив, що взяв 3500 доларів за допомогу ще одному чоловікові.

Суд призначив покарання 145 тисяч гривень штрафу. Крім того, чоловік повинен відправити на ЗСУ 90 тисяч гривень із раніше сплаченої за нього застави.

Нагадаємо, львівська прокуратура передала до суду справу трьох організаторів та двох лікарів, які допомагали ухилянтам через підробку меддовідок.

