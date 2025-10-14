Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Военный был на службе с 2023 года. В октябре он самовольно покинул воинскую часть и уехал домой. Причиной был конфликт с командиром. В мае этого года он согласился за 2 тысячи долларов нелегально перевести мужчину через границу. Его и его "клиента" задержали правоохранители, когда они ушли к границе.

На суде военный объяснил свои действия тем, что у его семьи есть финансовые проблемы. Известно, что он женат, но проживал в селе с матерью, имеющей статус одинокой матери и младшими несовершеннолетними сестрами. Раньше проблем с законом не было.

Суд назначил ему наказание: 7 лишения свободы с конфискацией всего имущества и запретил на 2 года занимать должности в государственной, пограничной и таможенной службах.

Напомним, в конце сентября в Винницкой области задержали мужчину, который пытался переправить за 7000 долларов призывника в Молдову. Теперь переправителю грозит до 9 лет заключения.