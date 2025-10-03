14:59  03 октября
93% рынка электронных сигарет в Украине – нелегальные: результаты исследования
12:30  03 октября
В Украине возник дефицит iPhone 17: все смартфоны раскупили через два дня после старта продаж
07:58  03 октября
Избиение мальчика в лицее в Ровенской области: полиция проводит проверку
03 октября 2025, 13:57

Фиктивные диагнозы и поддельные справки: на Львовщине врачи помогали уклонистам выехать за границу

03 октября 2025, 13:57
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
Львовская прокуратура передала в суд дело трех организаторов и двух врачей, которые помогали уклоняющимся в подделке медсправок

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в группировку входили житель Львовщины и двое жителей Тернопольщины. Они за 5-15 тысяч долларов помогали военнообязанным мужчинам избегать призыва и уезжать за пределы Украины.

К схеме были привлечены два врача, которые оформляли фиктивное стационарное лечение и выдавали поддельные медицинские документы с вымышленными диагнозами. На их основе мужчин признавали непригодными к службе и снимали с военного учета, что открывало путь к незаконному пересечению границы.

В некоторых случаях организатор сам подделывал документы.

Следствие установило, что услугами группы воспользовались не менее 18 мужчин.

Членам организованной группы инкриминируют препятствование деятельности ВСУ и организацию незаконной переправки лиц через границу. Организатору также предъявлено обвинение в подделке документов и мошенничестве.

Врачи обвиняются в пособничестве и подделке документов. Одному из них дополнительно инкриминируют пособничество в организации незаконной переправки мужчин за границу.

По ходатайству прокуратуры все члены группы взяты под стражу без права внесения залога, а врачи уволены с должностей.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.

Львовская область уклонение от мобилизации уклонисты врачи преступная группа подделка документы диагноз
