15:49  09 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
13:01  09 октября
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
12:27  09 октября
В Черновцах начинают отопительный сезон
09 октября 2025, 16:45

10 тысяч долларов за службу в тылу: в Закарпатье судили чиновника воинской части

09 октября 2025, 16:45
Иллюстративное фото
Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области признал начальника вещной службы тыла логистики управления воинской части виновным в злоупотреблении влиянием. Он хотел получить взятку за перевод солдата в тыл

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В феврале этого года командир отделения минометной батареи, постоянно выполнявший задачи в зоне боевых действий, обратился к чиновнику военной службы. Он попросил о переводе на равнозначную или высшую должность в тылу.

Начальник вещевой службы заявил, что может "помочь". Однако за эту услугу он попросил 10 тысяч долларов. Деньги были нужны, чтобы "повлиять на начальника тыла - заместителя начальника логистики воинской части и других должностных лиц".

Военный обратился с заявлением в милицию. На суде начальник вещной службы признал свою вину. Ему назначили наказание в виде 411 тысяч гривен штрафа.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили мужчину, который обещал мобилизованному в боевое подразделение военному "помощь" с переводом на тыловую должность. Он утверждал, что оказывает влияние на командование. За свои услуги он просил 15 тысяч долларов.

09 октября 2025
07 августа 2025
