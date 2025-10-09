15:49  09 жовтня
09 жовтня 2025, 16:45

10 тисяч доларів за службу в тилу: на Закарпатті судили чиновника військової частини

09 жовтня 2025, 16:45
Ілюстративне фото
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав начальника речової служби тилу логістики управління військової частини винним у зловживанні впливом. Він хотів отримати хабар за переведення солдата в тил

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У лютому цього року командир відділення мінометної батареї, який постійно виконував завдання в зоні бойових дій, звернувся до посадовця військової служби. Він попросив про переведення на рівнозначну або вищу посаду в тилу.

Начальник речової служби заявив, що може "допомогти". Проте за цю "послугу" він попросив 10 тисяч доларів. Гроші були потрібні, щоб "вплинути на начальника тилу — заступника начальника логістики військової частини та інших службових осіб".

Військовий звернувся із заявою до правоохоронців. На суді начальник речової служби визнав свою провину. Йому призначили покарання у виді 411 тисяч гривень штрафу.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили чоловіка, який обіцяв мобілізованому в бойовий підрозділ військовому "допомогу" з переведенням на тилову посаду. Він стверджував, що має вплив на командування. За свої послуги він просив 15 тисяч доларів.

військова служба хабар Закарпаття
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
