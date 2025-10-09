Ілюстративне фото

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав начальника речової служби тилу логістики управління військової частини винним у зловживанні впливом. Він хотів отримати хабар за переведення солдата в тил

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У лютому цього року командир відділення мінометної батареї, який постійно виконував завдання в зоні бойових дій, звернувся до посадовця військової служби. Він попросив про переведення на рівнозначну або вищу посаду в тилу.

Начальник речової служби заявив, що може "допомогти". Проте за цю "послугу" він попросив 10 тисяч доларів. Гроші були потрібні, щоб "вплинути на начальника тилу — заступника начальника логістики військової частини та інших службових осіб".

Військовий звернувся із заявою до правоохоронців. На суді начальник речової служби визнав свою провину. Йому призначили покарання у виді 411 тисяч гривень штрафу.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили чоловіка, який обіцяв мобілізованому в бойовий підрозділ військовому "допомогу" з переведенням на тилову посаду. Він стверджував, що має вплив на командування. За свої послуги він просив 15 тисяч доларів.