02 октября 2025, 10:58

Взятка в 8000 долларов за побег из части: на Днепропетровщине разоблачили сговор военных

02 октября 2025, 10:58
Фото: ГБР
Правоохранители задержали бывшего и действующего военнослужащих из Днепропетровской области, пытавшихся дать взятку заместителю командира батальона

Об этом сообщает Госбюро расследования, передает RegioNews.

По данным следствия, бывший военный пообещал своему знакомому организовать побег со службы. Для этого он предложил офицеру 8 тысяч долларов за незаметный вывоз военнослужащего из части. Заместитель комбата сразу сообщил о предложении правоохранителей и действовал под их контролем.

Организатора сделки задержали при передаче 6 тысяч долларов. Вместе с ним задержали и военного, пытавшегося избежать службы.

Бывшему военному объявили подозрение в предоставлении взятки чиновнику и пособничеству в дезертирстве (ч. 1 ст. 369, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 УК Украины). Солдату, планировавшему побег, инкриминируют дезертирство (ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Обоим грозит до 12 лет лишения свободы. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Напомним, в Днепропетровской области военные подделали справки о больных родственниках для увольнения со службы. Правоохранители завершили расследование по делу, обвинительные акты направлены в суд.

Днепропетровская область ГБР взятка командир откуп военная служба
