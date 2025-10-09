08:56  09 октября
В Черниговской области женщину задержали во время продажи боевых гранат
01:55  09 октября
Мясо рекордно подорожало: что происходит с ценами
01:30  09 октября
Украинская спортсменка Лилия Подкопаева призналась, общается ли с отцом из РФ
UA | RU
UA | RU
09 октября 2025, 10:58

$3,5 млн за "закрытие" дела: подробности разоблачения прокурора и адвокатов

09 октября 2025, 10:58
Читайте також українською мовою
Фото: НАБУ
Читайте також
українською мовою

НАБУ вместе с САП разоблачили прокурора из Офиса Генерального прокурора и группу адвокатов на подстрекательстве к передаче неправомерной выгоды в размере 3,5 миллиона долларов США

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, средства предназначались якобы для дальнейшей передачи прокурорам САП и судьям Высшего антикоррупционного суда с целью принятия решения о закрытии уголовного производства, расследуемого детективами НАБУ.

Так, в период с 10 февраля по 18 сентября 2025 адвокаты, вступив в преступный сговор с прокурором ОГП, предложили подозреваемому по делу решить вопрос о его закрытии путем подкупа должностных лиц. Сумма неправомерной выгоды выросла с начальных 2 млн. до 3,5 млн. дол. США.

Сообщники разработали детальный план передачи средств по частям.

К моменту разоблачения детективами НАБУ прокурор и адвокаты получили от подозреваемого 200 тыс. дол. США.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех участников схемы и документированию их противоправной деятельности.

Предварительная правовая квалификация: ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, журналисты обнародовали расследование о возможных злоупотреблениях во львовском управлении Бюро экономической безопасности. По данным журналистов, руководитель оперативного управления БЭБ во Львовской области Роман Мудь мог быть причастен к созданию бизнеса, оформленного на членов его семьи.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина взятка НАБУ САП прокурор закрытие дела адвокаты
Взятка за инвалидность: в Хмельницкой области правоохранители разоблачили врача психбольницы
07 октября 2025, 14:24
ГБР расследует почти 3 тысячи дел по преступлениям против национальной безопасности
07 октября 2025, 12:59
Контрабанда на 11 млн грн: разоблачена группа, которая перевозила элитные часы из Гонконга, Китая и ОАЭ
07 октября 2025, 10:44
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
Сентябрь на дорогах Тернопольщины: 266 ДТП и 194 водителя в нетрезвом состоянии
09 октября 2025, 11:43
В Одесской области разоблачили подпольный цех по изготовлению сигарет: изъяли товара более чем на 2,2 млн грн
09 октября 2025, 11:29
Поездка за границу за 6 тысяч долларов: в Киевской области разоблачили новую схему для уклонистов
09 октября 2025, 11:15
В Ивано-Франковске семья отравилась угарным газом: женщина и двое детей в больнице
09 октября 2025, 11:14
Готовил новый массированный удар по Миргороду: в Полтавской области задержали российского агента
09 октября 2025, 10:54
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
09 октября 2025, 10:45
Харьковщина присоединяется ко второму этапу Программы поддержки общин: что изменится для жителей
09 октября 2025, 10:27
Зеленский анонсировал поездку украинской делегации в США
09 октября 2025, 10:16
Российский обстрел громады на Черниговщине: пострадали дома, магазины и сельсовет
09 октября 2025, 09:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Сергей Фурса
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »