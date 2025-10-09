$3,5 млн за "закрытие" дела: подробности разоблачения прокурора и адвокатов

Фото: НАБУ

НАБУ вместе с САП разоблачили прокурора из Офиса Генерального прокурора и группу адвокатов на подстрекательстве к передаче неправомерной выгоды в размере 3,5 миллиона долларов США

передает RegioNews.

По данным следствия, средства предназначались якобы для дальнейшей передачи прокурорам САП и судьям Высшего антикоррупционного суда с целью принятия решения о закрытии уголовного производства, расследуемого детективами НАБУ.

Так, в период с 10 февраля по 18 сентября 2025 адвокаты, вступив в преступный сговор с прокурором ОГП, предложили подозреваемому по делу решить вопрос о его закрытии путем подкупа должностных лиц. Сумма неправомерной выгоды выросла с начальных 2 млн. до 3,5 млн. дол. США.

Сообщники разработали детальный план передачи средств по частям.

К моменту разоблачения детективами НАБУ прокурор и адвокаты получили от подозреваемого 200 тыс. дол. США.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех участников схемы и документированию их противоправной деятельности.

Предварительная правовая квалификация: ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

