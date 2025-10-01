$15 тысяч за тыл: в Киеве разоблачили попытку влияния на кадровые решения в армии

Фото: Прокуратура Украины

В Киеве разоблачили мужчину, предлагавшего неправомерные услуги по влиянию на кадровые решения в Вооруженных Силах Украины

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, житель столицы установил контакт с мобилизованным военнослужащим боевого подразделения, уверяя, что может помочь с переводом на тыловую должность. Он утверждал, что имеет влияние на командование и должностных лиц Министерства обороны.

За свою "помощь" мужчина требовал 15 тысяч долларов США.

Военнослужащий отказался от такого предложения и сообщил об инциденте правоохранителям.

Во время передачи денег подозреваемый был задержан. Ему объявлено подозрение.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Хмельницкой области разоблачили коррупционную схему, связанную с несообщением о факте совершения преступления среди военнослужащих. Речь шла о неуведомлении правоохранительных органов о факте СОЧ и возобновлении на службе без каких-либо последствий.