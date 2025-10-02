Фото: Нацполиция

Трое жителей Ужгорода и их сообщница организовали преступную схему. Их жертвами стали волонтеры

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

В социальных сетях аферисты искали объявление волонтеров о закупке комплектующих для беспилотников и предлагали приобрести необходимое оборудование по выгодной цене. Впоследствии они предоставляли клиентам детальное описание и фотографии фактически не существовавшего товара.

Когда волонтеры оплачивали заказ, аферисты исчезали. Украденные деньги они перечисляли со счета на счет, а затем — на собственные счета, чтобы скрыть конечных бенефициаров. Известно, что они обманули по меньшей мере шестерых волонтеров из разных областей Украины более чем на 1,1 миллиона гривен.

Злоумышленникам сообщили о подозрениях. Им грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Напомним, ранее предупреждали о масштабной фишинговой атаке. Мошенники рассылают фейковые сообщения якобы от Новой почты со ссылкой. На самом деле с помощью таких ссылок аферисты воруют личные данные.