15:47  02 октября
Конфликт в очереди к кассе: в Киеве парень избил девушку в магазине из-за замечания
20:44  02 октября
Погода в Украине 3 октября: заморозки на западе и мокрый снег в Карпатах
13:57  02 октября
На трассе в Одесской области легковушка врезалась в грузовик: погибли мать и дочь, пострадала бабушка
02 октября 2025, 19:56

В Закарпатье мошенники обманули волонентов более чем на миллион

02 октября 2025, 19:56
Фото: Нацполиция
Трое жителей Ужгорода и их сообщница организовали преступную схему. Их жертвами стали волонтеры

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

В социальных сетях аферисты искали объявление волонтеров о закупке комплектующих для беспилотников и предлагали приобрести необходимое оборудование по выгодной цене. Впоследствии они предоставляли клиентам детальное описание и фотографии фактически не существовавшего товара.

Когда волонтеры оплачивали заказ, аферисты исчезали. Украденные деньги они перечисляли со счета на счет, а затем — на собственные счета, чтобы скрыть конечных бенефициаров. Известно, что они обманули по меньшей мере шестерых волонтеров из разных областей Украины более чем на 1,1 миллиона гривен.

Злоумышленникам сообщили о подозрениях. Им грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Напомним, ранее предупреждали о масштабной фишинговой атаке. Мошенники рассылают фейковые сообщения якобы от Новой почты со ссылкой. На самом деле с помощью таких ссылок аферисты воруют личные данные.

