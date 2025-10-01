16:37  01 октября
Известный телеведущий добровольно мобилизовался в ВСУ
13:10  01 октября
Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю
09:58  01 октября
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
01 октября 2025, 23:50

В Запорожье разоблачили афериста, который "зарабатывал" на людях, искавших своих домашних питомцев

01 октября 2025, 23:50
Фото: Нацполиция
Правоохранители разоблачили 35-летнего жителя Запорожья. Он обманул жителей города почти на 132 тысячи гривен

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Правоохранителям удалось доказать причастность ранее судимого за мошенничество 35-летнего мужчины еще к десятку аналогичных преступлений.

Мужчина находил в интернете объявления об исчезновении документов, банковских карт и даже животных. Затем он связывался с авторами и обещал вернуть найденное за денежное вознаграждение. Когда мужчина получал деньги, больше на связь он не выходил.

В феврале суд признал его виновным. Тогда ему назначили два года лишения свободы, однако уволили с испытательным сроком. Теперь ему сообщили о подозрении еще о десяти таких случаях мошенничества.

Напомним, ранее предупреждали о масштабной фишинговой атаке. Мошенники рассылают фейковые сообщения якобы от Новой почты со ссылкой. На самом деле с помощью таких ссылок аферисты воруют личные данные.

01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
Квартира юмориста "Лиги Смеха" пострадала из-за обстрела россиян
02 октября 2025, 00:50
В Харьковской области продолжается эвакуация: спасли еще нескольких жителей
01 октября 2025, 23:30
Какая средняя зарплата в Украине: Днепропетровщина в лидерах
01 октября 2025, 22:50
В Балаклее в результате обстрела погиб один человек, пятеро – получили травмы
01 октября 2025, 21:36
В Киеве задержали мужчину, который курил авто по заказу
01 октября 2025, 21:20
Чернобыльская АЭС в темноте: что известно о последствиях обстрела Славутича
01 октября 2025, 21:06
На Днепропетровщине задержан 31-летний мужчина за убийство 64-летнего жителя общежития
01 октября 2025, 20:51
Скончался соучредитель группы "Пиккардийская терция", исполнивший легендарную "Пливе кача"
01 октября 2025, 20:50
В Киевской области 55-летний чиновник присвоил почти 830 тыс. грн из местных бюджетов – ему грозит до 12 лет
01 октября 2025, 20:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
