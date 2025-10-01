Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили 35-летнего жителя Запорожья. Он обманул жителей города почти на 132 тысячи гривен

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Правоохранителям удалось доказать причастность ранее судимого за мошенничество 35-летнего мужчины еще к десятку аналогичных преступлений.

Мужчина находил в интернете объявления об исчезновении документов, банковских карт и даже животных. Затем он связывался с авторами и обещал вернуть найденное за денежное вознаграждение. Когда мужчина получал деньги, больше на связь он не выходил.

В феврале суд признал его виновным. Тогда ему назначили два года лишения свободы, однако уволили с испытательным сроком. Теперь ему сообщили о подозрении еще о десяти таких случаях мошенничества.

Напомним, ранее предупреждали о масштабной фишинговой атаке. Мошенники рассылают фейковые сообщения якобы от Новой почты со ссылкой. На самом деле с помощью таких ссылок аферисты воруют личные данные.