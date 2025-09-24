16:42  24 сентября
Перепутал авто с военным: в Киеве мужчина поджег чужой пикап
11:55  24 сентября
На Прикарпатье автобус влетел в жилой дом
09:38  24 сентября
В Черниговской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку
24 сентября 2025, 19:22

Масштабная фишинговая атака: мошенники прислали тысячам украинцев СМС от имени "Новой почты"

24 сентября 2025, 19:22
Фото: Новая почта
Украинцев предупреждают о новой волне мошеннических SMS, выдающих себя за сообщение от "Новой почты"

Об этом сообщают в компании "Новая почта", передает RegioNews.

Клиенты "Новой почты" стали объектом масштабной атаки фишинга. Неизвестные отправляют SMS-сообщения, якобы поступающие от компании, однако никакого отношения к официальным сервисам эти сообщения не имеют.

В тексте сообщений мошенники указывают, что "посылка задержана из-за неправильного индекса", и добавляют ссылку для "подтверждения адреса". На самом же деле оно ведет на фейковые ресурсы, предназначенные для сбора личных и банковских данных пользователей. Эксперты предупреждают: переходить по таким ссылкам небезопасно.

Специалисты советуют удалять подозрительные SMS и сообщать о них родным и знакомым, особенно пожилым людям, которые могут не распознать мошенничество. Не следует никому передавать свои персональные данные или логины и пароли от банковских счетов.

Новая почта подчеркивает, что вся официальная коммуникация с клиентами ведется только через проверенные каналы: сайт компании, мобильное приложение, официальные страницы в социальных сетях и SMS-сообщения от известных номеров.

Ранее сообщалось об интернет-мошенничестве на Буковине, где женщина потеряла более 100 тысяч гривен . Похоже, аферисты снова активизировались – на этот раз под предлогом покупки детских товаров в Интернете.

24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
07 августа 2025
