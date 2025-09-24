Фото: Новая почта

Украинцев предупреждают о новой волне мошеннических SMS, выдающих себя за сообщение от "Новой почты"

Об этом сообщают в компании "Новая почта", передает RegioNews.

Клиенты "Новой почты" стали объектом масштабной атаки фишинга. Неизвестные отправляют SMS-сообщения, якобы поступающие от компании, однако никакого отношения к официальным сервисам эти сообщения не имеют.

В тексте сообщений мошенники указывают, что "посылка задержана из-за неправильного индекса", и добавляют ссылку для "подтверждения адреса". На самом же деле оно ведет на фейковые ресурсы, предназначенные для сбора личных и банковских данных пользователей. Эксперты предупреждают: переходить по таким ссылкам небезопасно.

Специалисты советуют удалять подозрительные SMS и сообщать о них родным и знакомым, особенно пожилым людям, которые могут не распознать мошенничество. Не следует никому передавать свои персональные данные или логины и пароли от банковских счетов.

Новая почта подчеркивает, что вся официальная коммуникация с клиентами ведется только через проверенные каналы: сайт компании, мобильное приложение, официальные страницы в социальных сетях и SMS-сообщения от известных номеров.

Ранее сообщалось об интернет-мошенничестве на Буковине, где женщина потеряла более 100 тысяч гривен . Похоже, аферисты снова активизировались – на этот раз под предлогом покупки детских товаров в Интернете.