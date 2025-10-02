Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

У соціальних мережах аферисти шукали оголошення волонтерів про закупівлю комплектуючих до безпілотників і пропонували придбати необхідне устаткування за вигідною ціною. Згодом вони надавали клієнтам детальний опис та фотографії товару, якого фактично не існувало.

Коли волонтери оплачували замовлення, аферисти зникали. Вкрадені гроші вони перераховували з рахунку на рахунок, а згодом — на власні рахунки, щоб приховати кінцевих бенефіціарів. Відомо, що вони ошукали щонайменше шістьох волонтерів з різних областей України на понад 1,1 мільйона гривень.

Зловмисникам повідомили про підозри. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Нагадаємо, раніше попереджали про масштабну фішингову атаку. Шахраї розсилають фейкові повідомлення нібито від Нової пошти з посиланням. Насправді за допомогою таких посилань аферисти крадуть особисті дані.