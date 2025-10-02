15:47  02 жовтня
Конфлікт у черзі до каси: у Києві молодик побив дівчину в магазині через зауваження
20:44  02 жовтня
Погода в Україні 3 жовтня: заморозки на заході та мокрий сніг у Карпатах
13:57  02 жовтня
На трасі в Одеській області легковик врізався у вантажівку: загинули мати й донька, постраждала бабуся
02 жовтня 2025, 19:56

На Закарпатті шахраї ошукали волонентів на понад мільйон

02 жовтня 2025, 19:56
Фото: Нацполіція
Троє жителів Ужгорода та їхня спільниця організували злочинну схему. Їхніми жертвами стали волонтери

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

У соціальних мережах аферисти шукали оголошення волонтерів про закупівлю комплектуючих до безпілотників і пропонували придбати необхідне устаткування за вигідною ціною. Згодом вони надавали клієнтам детальний опис та фотографії товару, якого фактично не існувало.

Коли волонтери оплачували замовлення, аферисти зникали. Вкрадені гроші вони перераховували з рахунку на рахунок, а згодом — на власні рахунки, щоб приховати кінцевих бенефіціарів. Відомо, що вони ошукали щонайменше шістьох волонтерів з різних областей України на понад 1,1 мільйона гривень.

Зловмисникам повідомили про підозри. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Нагадаємо, раніше попереджали про масштабну фішингову атаку. Шахраї розсилають фейкові повідомлення нібито від Нової пошти з посиланням. Насправді за допомогою таких посилань аферисти крадуть особисті дані.

01 жовтня 2025
07 серпня 2025
