15:47  02 октября
Конфликт в очереди к кассе: в Киеве парень избил девушку в магазине из-за замечания
10:58  02 октября
Взятка в 8000 долларов за побег из части: на Днепропетровщине разоблачили сговор военных
13:57  02 октября
На трассе в Одесской области легковушка врезалась в грузовик: погибли мать и дочь, пострадала бабушка
UA | RU
UA | RU
02 октября 2025, 18:31

В Ровенской области будут судить мужчину, который втянул знакомого в кредитные аферы

02 октября 2025, 18:31
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Житель Ровно предстанет перед судом за участие в мошеннической схеме, в результате которой потерпевший потерял более 40 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровно перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в мошенничестве, в результате которого потерпевший понес убытки более чем на 40 тысяч гривен. По данным полиции, мужчина использовал две аферы, втянув 19-летнего жителя Ровенского района в незаконные финансовые схемы.

Во время случайной встречи на одной из улиц Ровно к юноше подошли двое мужчин и предложили быстрый заработок – предоставить свои банковские карты в пользование. Потерпевший согласился, после чего злоумышленники получили доступ к его телефону, сменили финансовый номер в двух онлайн-банкингах и заплатили ему 1600 гривен. Впоследствии один из аферистов попросил одолжить 500 гривен и направил парня другому "работодателю", которому тот передал доступ еще к шести банковским сервисам.

Через некоторое время к юноше обратился неизвестный, представившийся полицейским. Он сообщил, что якобы из-за махинации с банковскими карточками возбуждено уголовное дело, и предложил "решить" вопрос за 10 тысяч гривен. Лишь после этого потерпевший узнал, что на его имя открыты кредиты, и понял, что стал жертвой мошенничества.

Правоохранители установили личность одного из причастных – 23-летнего ровенчанина. Ему сообщено о подозрении по факту завладения средствами путем обмана. Следствие завершено, материалы уголовного производства направлены в суд. В настоящее время продолжается установление других участников преступной схемы.

Ранее сообщалось, в Сумской области разоблачили 23-летнего кибермошенника, который обманул местного жителя на 160 тысяч долларов, предлагая покупку биткоинов через фиктивную платформу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
деньги кредит убытки Ровно мошенничество аферист банковская карта банковские данные
В Украине обновили "Пакет школьника": что можно купить с 1 октября
02 октября 2025, 13:16
В Черновцах застройщик обманул людей на 13 миллионов: вместо квартир и таунхаусов – фиктивные договоры
02 октября 2025, 12:50
На Харьковщине работник похоронного бюро украл деньги погибшего военного
02 октября 2025, 09:15
Все новости »
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
Третьи сутки ликвидации последствий непогоды в Одессе: спасатели работают круглосуточно
02 октября 2025, 19:06
В Сумской области медик подделал диагноз ребенка, чтобы помочь отцу избежать мобилизации
02 октября 2025, 18:50
Жена взяла кредит для побега мужчины: жителя Днепра поймали на границе
02 октября 2025, 18:45
Взял хлеб без разрешения: на Днепропетровщине супруги убили 4-летнего сына
02 октября 2025, 17:58
Превращал уклонистов в студентов: в Харькове разоблачили схему проректора вуза, который планировал бежать в РФ
02 октября 2025, 17:30
Наконец-то дома: Украина вернула из российского плена 185 защитников
02 октября 2025, 16:55
На Прикарпатье из-за угарного газа пострадал одномесячный малыш
02 октября 2025, 16:30
Конфликт в очереди к кассе: в Киеве парень избил девушку в магазине из-за замечания
02 октября 2025, 15:47
В Кривом Роге избили военных ТЦК: у нападавшего был нож
02 октября 2025, 15:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »