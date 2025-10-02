Фото: иллюстративное

Житель Ровно предстанет перед судом за участие в мошеннической схеме, в результате которой потерпевший потерял более 40 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровно перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в мошенничестве, в результате которого потерпевший понес убытки более чем на 40 тысяч гривен. По данным полиции, мужчина использовал две аферы, втянув 19-летнего жителя Ровенского района в незаконные финансовые схемы.

Во время случайной встречи на одной из улиц Ровно к юноше подошли двое мужчин и предложили быстрый заработок – предоставить свои банковские карты в пользование. Потерпевший согласился, после чего злоумышленники получили доступ к его телефону, сменили финансовый номер в двух онлайн-банкингах и заплатили ему 1600 гривен. Впоследствии один из аферистов попросил одолжить 500 гривен и направил парня другому "работодателю", которому тот передал доступ еще к шести банковским сервисам.

Через некоторое время к юноше обратился неизвестный, представившийся полицейским. Он сообщил, что якобы из-за махинации с банковскими карточками возбуждено уголовное дело, и предложил "решить" вопрос за 10 тысяч гривен. Лишь после этого потерпевший узнал, что на его имя открыты кредиты, и понял, что стал жертвой мошенничества.

Правоохранители установили личность одного из причастных – 23-летнего ровенчанина. Ему сообщено о подозрении по факту завладения средствами путем обмана. Следствие завершено, материалы уголовного производства направлены в суд. В настоящее время продолжается установление других участников преступной схемы.

Ранее сообщалось, в Сумской области разоблачили 23-летнего кибермошенника, который обманул местного жителя на 160 тысяч долларов, предлагая покупку биткоинов через фиктивную платформу.