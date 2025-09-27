Фото: Государственная пограничная служба

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Военные отдела "Деловое" Мукачевского пограничного отряда обнаружили жителя Полтавской области. Он заблудился в горах, когда направлялся к границе с Румынией.

Мужчина поверил в обещания телефонных "советчиков". Он решил, что сможет беспрепятственно пройти мимо пунктов пропуска и преодолеть опасный горный участок. К счастью, он встретил в горах не диких зверей, а пограничников.

"Пограничники еще раз подчеркивают: горы привлекают своей красотой, однако могут представлять серьезную опасность для тех, кто легкомысленно относится к собственной безопасности", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

