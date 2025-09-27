Пытался попасть в Румынию: в Закарпатье задержали "туриста" в горах
Пограничники в горах задержали мужчину. Он пытался пересечь границу
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
Военные отдела "Деловое" Мукачевского пограничного отряда обнаружили жителя Полтавской области. Он заблудился в горах, когда направлялся к границе с Румынией.
Мужчина поверил в обещания телефонных "советчиков". Он решил, что сможет беспрепятственно пройти мимо пунктов пропуска и преодолеть опасный горный участок. К счастью, он встретил в горах не диких зверей, а пограничников.
"Пограничники еще раз подчеркивают: горы привлекают своей красотой, однако могут представлять серьезную опасность для тех, кто легкомысленно относится к собственной безопасности", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине мужчина пытался выехать за границу , выдавая себя за многодетного отца. Пограничники выяснили, что часть документов на детей была поддельной.