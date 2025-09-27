00:50  26 сентября
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
08:50  26 сентября
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
08:32  26 сентября
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
UA | RU
UA | RU
27 сентября 2025, 15:45

Пытался попасть в Румынию: в Закарпатье задержали "туриста" в горах

27 сентября 2025, 15:45
Читайте також українською мовою
Фото: Государственная пограничная служба
Читайте також
українською мовою

Пограничники в горах задержали мужчину. Он пытался пересечь границу

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Военные отдела "Деловое" Мукачевского пограничного отряда обнаружили жителя Полтавской области. Он заблудился в горах, когда направлялся к границе с Румынией.

Мужчина поверил в обещания телефонных "советчиков". Он решил, что сможет беспрепятственно пройти мимо пунктов пропуска и преодолеть опасный горный участок. К счастью, он встретил в горах не диких зверей, а пограничников.

"Пограничники еще раз подчеркивают: горы привлекают своей красотой, однако могут представлять серьезную опасность для тех, кто легкомысленно относится к собственной безопасности", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине мужчина пытался выехать за границу , выдавая себя за многодетного отца. Пограничники выяснили, что часть документов на детей была поддельной.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пересечение границы уклонение от мобилизации пограничники Закарпатье
15 тысяч долларов за снятие с учета: в Киевской области разоблачили руководителя КП, обещавшего повлиять на ВЛК
26 сентября 2025, 20:30
Инвалидность за 3 тысячи: в Одесской области разоблачили врачей
25 сентября 2025, 19:55
Трудоустройство за 15 тысяч долларов: в Киеве разоблачили схему для ухилянцев
24 сентября 2025, 14:45
Все новости »
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Смертельное ДТП в Ровенской области: мотоциклист погиб на городе
27 сентября 2025, 14:35
В Одесской области военных ТЦК забрызгали газом на улице и разбили им авто: что решил суд
27 сентября 2025, 13:40
В Харькове спасатели спасли кота из пожара
27 сентября 2025, 13:20
В сети показали видео расстрела в Кривом Роге президента федерации самбо Понырка
27 сентября 2025, 12:40
Адаптация первоклассников к онлайн-образованию: вызовы и решения
27 сентября 2025, 12:31
В Полтавской области несовершеннолетний пострадал в ДТП
27 сентября 2025, 12:10
Удар по Винницкой области: россияне атаковали критическую инфраструктуру
27 сентября 2025, 10:20
Удар по Запорожью: разрушен магазин, люди остались без света
27 сентября 2025, 09:20
Цены на высоком уровне: что происходит с рынком подсолнечника в Украине
27 сентября 2025, 03:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »