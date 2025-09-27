00:50  26 вересня
В Україні подорожчали яйця: які тепер ціни
08:50  26 вересня
На Сумщині чоловік підірвався на міні, збираючи гриби
08:32  26 вересня
У Києві директорка автошколи продавала фіктивні свідоцтва про навчання
UA | RU
UA | RU
27 вересня 2025, 15:45

Намагався потрапити до Румунії: на Закарпатті затримали "туриста" в горах

27 вересня 2025, 15:45
Читайте также на русском языке
Фото: Державна прикордонна служба
Читайте также
на русском языке

Прикордонники у горах затримали чоловіка. Він намагався перетнути кордон

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Військові відділу "Ділове" Мукачівського прикордонного загону виявили жителя Полтавської області. Він заблукав у горах, коли прямував до кордону з Румунією.

Чоловік повірив в обіцянки телефонних "порадників". Він вирішив, що зможе безперешкодно оминути пункти пропуску та подолати небезпечну гірську ділянку. На щастя, він зустрів у горах не диких звірів, а прикордонників.

"Прикордонники вкотре наголошують: гори приваблюють своєю красою, проте можуть становити серйозну небезпеку для тих, хто легковажно ставиться до власної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Стосовно чоловіка складено адміністративні матеріали за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині чоловік намагався виїхати за кордон, видаючи себе за багатодітного батька. Прикордонники з’ясували, що частина документів на дітей була підробленою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
перетин кордону ухилення від мобілізації прикордонники Закарпаття
15 тисяч доларів за зняття з обліку: на Київщині викрили керівника КП, який обіцяв вплинути на ВЛК
26 вересня 2025, 20:30
Інвалідність за 3 тисячі: на Одещині викрили лікарів
25 вересня 2025, 19:55
Працевлаштування за 15 тисяч доларів: у Києві викрили схему для ухилянтів
24 вересня 2025, 14:45
Всі новини »
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
Через 3 тисячі гривень: у Харкові чоловік напав на пенсіонера та побив його
27 вересня 2025, 16:45
Смертельна ДТП на Рівненщині: мотоцикліст загинув на місті
27 вересня 2025, 14:35
На Одещині військових ТЦК забризкали газом на вулиці та розбили їм авто: що вирішив суд
27 вересня 2025, 13:40
У Харкові рятувальники врятували кота з пожежі
27 вересня 2025, 13:20
У мережі показали відео розстрілу у Кривому Розі президента федерації самбо Понирка
27 вересня 2025, 12:40
Адаптація першокласників до онлайн-освіти: виклики та рішення
27 вересня 2025, 12:31
На Полтавщині неповнолітній постраждав у ДТП
27 вересня 2025, 12:10
Удар по Вінниччині: росіяни атакували критичну інфраструктуру
27 вересня 2025, 10:20
Удар по Запоріжжю: зруйновано магазин, люди лишились без світла
27 вересня 2025, 09:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »