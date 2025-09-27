Фото: Державна прикордонна служба

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Військові відділу "Ділове" Мукачівського прикордонного загону виявили жителя Полтавської області. Він заблукав у горах, коли прямував до кордону з Румунією.

Чоловік повірив в обіцянки телефонних "порадників". Він вирішив, що зможе безперешкодно оминути пункти пропуску та подолати небезпечну гірську ділянку. На щастя, він зустрів у горах не диких звірів, а прикордонників.

"Прикордонники вкотре наголошують: гори приваблюють своєю красою, проте можуть становити серйозну небезпеку для тих, хто легковажно ставиться до власної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Стосовно чоловіка складено адміністративні матеріали за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині чоловік намагався виїхати за кордон, видаючи себе за багатодітного батька. Прикордонники з’ясували, що частина документів на дітей була підробленою.