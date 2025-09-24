Фото: прокуратура

В Киеве задержан организатор схемы для уклонения от мобилизации. Он обещал снять мужчину с розыска и фиктивно его трудоустроить

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина обещал "клиенту" снять его с розыска, фиктивно трудоустроить ради бронирования и последующего выезда за границу. За свою услугу он просил 15 тысяч долларов. Когда он получил аванс в 10 тысяч долларов, он выполнил обещание: снял "клиента" с розыска и трудоустроил на забронировавшем его предприятие.

После появления информации в приложении "Резерв+", подозреваемый получил оставшуюся сумму, а именно - 4 600 долларов. После этого организатор схемы объяснил "клиенту", что нужно немного подождать месяц-два и с полученными документами можно будет уезжать за границу.

Теперь организатору схемы грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили в Украине шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.