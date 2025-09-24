11:55  24 сентября
На Прикарпатье автобус влетел в жилой дом
09:38  24 сентября
В Черниговской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку
07:12  24 сентября
Конфликт на уроке физкультуры: в Винницкой области учителю сообщили о подозрении
24 сентября 2025, 14:45

Трудоустройство за 15 тысяч долларов: в Киеве разоблачили схему для ухилянцев

24 сентября 2025, 14:45
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Киеве задержан организатор схемы для уклонения от мобилизации. Он обещал снять мужчину с розыска и фиктивно его трудоустроить

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина обещал "клиенту" снять его с розыска, фиктивно трудоустроить ради бронирования и последующего выезда за границу. За свою услугу он просил 15 тысяч долларов. Когда он получил аванс в 10 тысяч долларов, он выполнил обещание: снял "клиента" с розыска и трудоустроил на забронировавшем его предприятие.

После появления информации в приложении "Резерв+", подозреваемый получил оставшуюся сумму, а именно - 4 600 долларов. После этого организатор схемы объяснил "клиенту", что нужно немного подождать месяц-два и с полученными документами можно будет уезжать за границу.

Теперь организатору схемы грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили в Украине шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.

уклонение от мобилизации задержание Киев
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
07 августа 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Виктор Шлинчак
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
