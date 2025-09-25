12:51  25 сентября
Кого ищут работодатели Харьковской области: топ-10 вакансий
08:59  25 сентября
В Киеве 6-летний мальчик поджег гипермаркет: родителям светит штраф
07:54  25 сентября
В Ровно 16-летняя девушка прыгнула из окна общежития: начато расследование
UA | RU
UA | RU
25 сентября 2025, 19:55

Инвалидность за 3 тысячи: в Одесской области разоблачили врачей

25 сентября 2025, 19:55
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

В Одесской области задержали руководство "обновленной МСЭК". Известно, что они оформляли для мужчин призывного возраста фейковые справки

Об этом сообщает СБУ передает RegioNews.

В Одесской области задержан руководитель и два члена местной экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (бывшая МСЭК), которые торговали фиктивными медсправками. Оказалось, что за 3 тысячи долларов они оформляли мужчинам призывного возраста фейковые справки о группе инвалидности.

В схему организатор привлек членов экспертной команды – председательствующего врача-кардиолога и медицинского регистратора. Правоохранители задокументировали, как злоумышленники получали "заказ" от не менее полусотни клиентов, надеявшихся избежать призыва или уволиться со службы.

"На горячем" СБУ задержала всех троих фигурантов. Им объявили о подозрении и поместили под стражу. Всем трем грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве разоблачили чиновника Минобороны, который за 10 тысяч долларов устраивал призывников на критически важное предприятие ради бронирования. Задержанный заключен под стражу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
врачи взятка уклонение от мобилизации Одесса
$3,600 за "группу инвалидности": в Ровно поймали бывшего врача на взятке
24 сентября 2025, 17:31
Трудоустройство за 15 тысяч долларов: в Киеве разоблачили схему для ухилянцев
24 сентября 2025, 14:45
500 долларов за фиктивный диагноз: полиция задержала кардиолога в Тернополе
23 сентября 2025, 12:58
Все новости »
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
В Житомирской области мужчина стрелял в родственников жены
25 сентября 2025, 20:20
В Киевской области водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП
25 сентября 2025, 19:45
В Житомирской области задержали наркодилера, который продавал "товар" по всей Украине
25 сентября 2025, 19:15
На Днепропетровщине мужчина "нашел детей", чтобы уехать за границу
25 сентября 2025, 18:57
В Харькове осудили фаната РФ, оправдывавшего россиян
25 сентября 2025, 18:37
В Киеве хирург провел операцию по коррекции груди женщине с онкологией: что ему угрожает
25 сентября 2025, 17:58
В Черкасской области прокурор незаконно получил более 532 тыс. грн пенсии по инвалидности
25 сентября 2025, 17:37
Из-за массового выезда паломников-хасидов увеличился пассажиропоток на границе
25 сентября 2025, 17:33
В Одессе разоблачили мошенников, присвоивших 6 квартир и 12 млн. грн
25 сентября 2025, 17:12
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »