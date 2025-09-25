Фото: СБУ

В Одесской области задержали руководство "обновленной МСЭК". Известно, что они оформляли для мужчин призывного возраста фейковые справки

Об этом сообщает СБУ передает RegioNews.

В Одесской области задержан руководитель и два члена местной экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (бывшая МСЭК), которые торговали фиктивными медсправками. Оказалось, что за 3 тысячи долларов они оформляли мужчинам призывного возраста фейковые справки о группе инвалидности.

В схему организатор привлек членов экспертной команды – председательствующего врача-кардиолога и медицинского регистратора. Правоохранители задокументировали, как злоумышленники получали "заказ" от не менее полусотни клиентов, надеявшихся избежать призыва или уволиться со службы.

"На горячем" СБУ задержала всех троих фигурантов. Им объявили о подозрении и поместили под стражу. Всем трем грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве разоблачили чиновника Минобороны, который за 10 тысяч долларов устраивал призывников на критически важное предприятие ради бронирования. Задержанный заключен под стражу.