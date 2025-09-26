Фото: Нацполиция

В Белой Церкви правоохранители разоблачили мужчину, который "продавал" помощь в снятии с военного учета. Теперь его поместили в изолятор

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

47-летний житель Белой Церкви получил 15 тысяч долларов. За эти деньги он обещал повлиять на представителей военно-врачебной комиссии с целью снятия с военного учета. Теперь злоумышленнику грозит заключение до восьми лет.

Как выяснила полиция, злоумышленник предлагал знакомому, что он может "помочь" сняться с военного учета, а в случае отказа, последний может быть мобилизован после 25-летнего возраста.

Руководителя коммунального учреждения задержали "на горячем", когда он получал 15 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, в Кировоградской области правоохранители разоблачили директора колледжа, который организовал схему уклонения от мобилизации. По данным следствия, он получил 2 тысячи долларов от мужчины призывного возраста за справку об отсрочке.