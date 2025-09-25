Иллюстративное фото

В автомобильном пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники остановили 43-летнего жителя Днепропетровской области. Он пытался уехать за границу, выдавая из себя многодетного отца

Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews .

Пересекать государственную границу мужчина приехал сам. С ним не было ни одного родственника. Пограничникам он показал свидетельства о рождении троих детей. При этом документы старшей дочери выглядели убедительно и не вызывали никаких сомнений в их действительности, а вот свидетельства на 3-летних близнецов, якобы родившихся в Израиле, скорее напоминали "свежеприобретенные пропуска" для выезда за границу.

Когда пограничники проверили данные, оказалось, что документы были поддельными. Мужчине отказали в выезде за границу.

Кроме того, было направлено сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

