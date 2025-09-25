12:51  25 сентября
Кого ищут работодатели Харьковской области: топ-10 вакансий
08:59  25 сентября
В Киеве 6-летний мальчик поджег гипермаркет: родителям светит штраф
07:54  25 сентября
В Ровно 16-летняя девушка прыгнула из окна общежития: начато расследование
UA | RU
UA | RU
25 сентября 2025, 18:57

На Днепропетровщине мужчина "нашел детей", чтобы уехать за границу

25 сентября 2025, 18:57
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В автомобильном пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники остановили 43-летнего жителя Днепропетровской области. Он пытался уехать за границу, выдавая из себя многодетного отца

Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews .

Пересекать государственную границу мужчина приехал сам. С ним не было ни одного родственника. Пограничникам он показал свидетельства о рождении троих детей. При этом документы старшей дочери выглядели убедительно и не вызывали никаких сомнений в их действительности, а вот свидетельства на 3-летних близнецов, якобы родившихся в Израиле, скорее напоминали "свежеприобретенные пропуска" для выезда за границу.

Когда пограничники проверили данные, оказалось, что документы были поддельными. Мужчине отказали в выезде за границу.

Кроме того, было направлено сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

Напомним, ранее в Одесской области задержали 26-летнего мужчину, который на надувном каяке хотел бежать за границу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пограничники уклонение от мобилизации
"Путешествие" в Молдову за 14 тысяч долларов: в Харькове эксправохранитель устроил бизнес на уклонистах
23 сентября 2025, 21:55
500 долларов за фиктивный диагноз: полиция задержала кардиолога в Тернополе
23 сентября 2025, 12:58
Чтобы сын сбежал за границу: в Киеве врачи поставили женщине "диагноз на заказ"
22 сентября 2025, 14:55
Все новости »
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
В Житомирской области мужчина стрелял в родственников жены
25 сентября 2025, 20:20
Инвалидность за 3 тысячи: в Одесской области разоблачили врачей
25 сентября 2025, 19:55
В Киевской области водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП
25 сентября 2025, 19:45
В Житомирской области задержали наркодилера, который продавал "товар" по всей Украине
25 сентября 2025, 19:15
В Харькове осудили фаната РФ, оправдывавшего россиян
25 сентября 2025, 18:37
В Киеве хирург провел операцию по коррекции груди женщине с онкологией: что ему угрожает
25 сентября 2025, 17:58
В Черкасской области прокурор незаконно получил более 532 тыс. грн пенсии по инвалидности
25 сентября 2025, 17:37
Из-за массового выезда паломников-хасидов увеличился пассажиропоток на границе
25 сентября 2025, 17:33
В Одессе разоблачили мошенников, присвоивших 6 квартир и 12 млн. грн
25 сентября 2025, 17:12
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »