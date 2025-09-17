Иллюстративное фото

В Закарпатье вынесли приговор 37-летнему мужчине, который изнасиловал несовершеннолетнюю. В ближайшие годы он проведет в тюрьме

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

37-летнему жителю поселка Буштыно избрали наказание. Его приговорили к 15 годам лишения свободы. Мужчину признали виновным в изнасиловании 13-летней девочки.

Его задержали летом прошлого года. Тогда в полицию обратилась 35-летняя женщина и сообщила, что ее сожитель изнасиловал ее малолетнюю дочь. В ходе расследования выяснилось, что это происходило неоднократно.

Ранее сообщалось о задержании мужчины в Николаевской области за изнасилование односельчанки. Правоохранители проверяют, могли ли быть и другие случаи насилия с его участием.