Фото: Нацполиция

В Бучанщине 39-летний мужчина изнасиловал ребенка. Девочке было всего 11 лет

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В полицию обратилась мать ребенка. Она сообщила, что знакомый мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Как выяснилось, тогда отец ребенка вместе с другом устроили застолье с алкоголем. Когда отец девочки уснул, его пьяный товарищ воспользовался беспомощностью ребенка и изнасиловал его.

Правоохранители задержали мужчину. Ему сообщили о подозрении. Сейчас его уже отправили под стражу в качестве меры пресечения.

Напомним, в Виннице суд осудил мужчину за длительное издевательство и изнасилование собственной дочери, почти год психологически тиранившего ребенка. Отец запрещал девочке общаться с родными и друзьями, а в ноябре 2021 изнасиловал ее в автомобиле.