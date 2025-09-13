На Хмельнитчине двое мужчин подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней

Фото: Прокуратура Украины

В Хмельницкой области расследуют жестокое групповое изнасилование несовершеннолетней девушки. Двое мужчин, подозреваемые в совершении преступления, были арестованы без возможности внесения залога

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры, передает RegioNews.

Событие произошло в ночь с 11 на 12 сентября в Шепетовском районе.

По информации следствия, двое мужчин по предварительному сговору воспользовались беспомощным состоянием несовершеннолетней девушки и жестоко ее изнасиловали.

Правоохранители задержали подозреваемых 12 сентября.

Руководитель прокуратуры Антон Ковальский лично доказал в суде обоснованность ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения. В результате суд принял решение содержать мужчин под стражей без права внесения залога.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

