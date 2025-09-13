На Хмельнитчине двое мужчин подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней
В Хмельницкой области расследуют жестокое групповое изнасилование несовершеннолетней девушки. Двое мужчин, подозреваемые в совершении преступления, были арестованы без возможности внесения залога
Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры, передает RegioNews.
Событие произошло в ночь с 11 на 12 сентября в Шепетовском районе.
По информации следствия, двое мужчин по предварительному сговору воспользовались беспомощным состоянием несовершеннолетней девушки и жестоко ее изнасиловали.
Правоохранители задержали подозреваемых 12 сентября.
Руководитель прокуратуры Антон Ковальский лично доказал в суде обоснованность ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения. В результате суд принял решение содержать мужчин под стражей без права внесения залога.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Харькове задержан 35-летний мужчина по подозрению в изнасиловании. Жертвой стала 15-летняя местная жительница. По этому факту возбуждено уголовное производство. Мужчине светит лишение свободы сроком до 12 лет.