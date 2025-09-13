12:48  13 сентября
13 сентября 2025, 13:24

На Хмельнитчине двое мужчин подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней

13 сентября 2025, 13:24
Фото: Прокуратура Украины
В Хмельницкой области расследуют жестокое групповое изнасилование несовершеннолетней девушки. Двое мужчин, подозреваемые в совершении преступления, были арестованы без возможности внесения залога

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры, передает RegioNews.

Событие произошло в ночь с 11 на 12 сентября в Шепетовском районе.

По информации следствия, двое мужчин по предварительному сговору воспользовались беспомощным состоянием несовершеннолетней девушки и жестоко ее изнасиловали.

Правоохранители задержали подозреваемых 12 сентября.

Руководитель прокуратуры Антон Ковальский лично доказал в суде обоснованность ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения. В результате суд принял решение содержать мужчин под стражей без права внесения залога.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Харькове задержан 35-летний мужчина по подозрению в изнасиловании. Жертвой стала 15-летняя местная жительница. По этому факту возбуждено уголовное производство. Мужчине светит лишение свободы сроком до 12 лет.

