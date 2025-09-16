Иллюстративное фото

В Полтавской области осудили мужчину, который изнасиловал мальчика с инвалидностью. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Летом 2022 житель Полтавщины увидел на улице 13-летнего мальчика с инвалидностью. Мужчина позвал ребенка на первый этаж заброшенного здания и совершил сексуальное насилие.

В октябре того же года недалеко от одной из гостиниц Полтавы во время патрулирования военнослужащие Нацгвардии увидели обидчика, когда тот снова насиловал ребенка. Тогда злоумышленник был задержан. В ходе расследования выяснилось, что он неоднократно совершал противоправные действия в отношении малолетнего.

Свою вину злоумышленник признал частично. Однако следствие собрало все необходимые доказательства. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Напомним, жителя Полтавы обвиняют в убийстве и изнасиловании 12-летней девочки, а также в совершении сексуального насилия в отношении еще одного ребенка. Известно, что он заманил 12-летнюю девочку в автомобиле, после чего привез домой, где насиловал и фотографировал обнаженной на камеру мобильный телефон. Впоследствии он убил ребенка.