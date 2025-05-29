В Николаевской области мужчину задержали за изнасилование односельчанки

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Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника. Ему грозит тюремный срок

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Женщина вместе с фигурантом и их общим знакомым отдыхала в компании. После того, как знакомый ушел, злоумышленник остался с 43-летней женщиной наедине и, применив физическую силу, изнасиловал ее.

В полицию о преступлении сообщила дочь потерпевшей. Правоохранители задержали 42-летнего фигуранта, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства. Назначены необходимые экспертизы.

Задержанному объявили подозрение. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине мужчину осудили за сексуальное насилие в отношении собственной дочери и двух ее подруг.